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Gaz kaçağını çakmakla kontrol etmeye kalkıştı..!

Adıyaman'da evde gaz kaçağı kontrolünü çakmakla yapan Abdurrahman İlkbahar evde yangın çıkardı.

27 Nisan 2018 Cuma 17:50
Gaz kaçağını çakmakla kontrol etmeye kalkıştı..!

Adıyaman’da yaşayan Abdurrahman İlkbahar, mutfak tüpünde gaz kaçağının olup olmadığını kontrol etmek amacıyla elindeki çakmağı ateşledi. Çakmağı ateşlemesiyle mutfak tüpü aniden alev alarak yanmaya başladı.

YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

Bir türlü alevleri söndüremeyen İlkbahar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu alevleri söndürdü.
Patlama aşamasına gelen tüp ise itfaiye ekipleri tarafından soğutuldu.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 17:50
  1. Adıyaman
  2. gaz kaçağı
  3. yangın

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