Gaz giderici çay nasıl yapılır? Şişkinlik giderici çay tarifi
Şişkinlik ve gaz sorunu yaşam kalitesini son derece olumsuz etkiler. Peki, gaz giderici çay nasıl yapılır?
Şişkinlik ve gaz sorunu yaşam kalitesini son derece olumsuz etkiler. Peki, gaz giderici çay nasıl yapılır?
Gün içerisinde tüketilen yiyecekler, içeceklerin yanı sıra sindirim sorunları şişkinlik yaşanmasına yol açabilir. Son derece can sıkıcı olan bu durumdan kurtulmak istiyorsanız; ihtiyacınız olan her şey mutfağınızda gizli.
Gaz giderici çay nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 3 adet çubuk tarçın
- 4-5 adet karanfil
İki su bardağı suyu bir demliğe alın ve içerisine tarçın ile karanfili ekleyin.
Çayı 5 dakika kadar kaynatın.
Çayınızı süzdükten sonra afiyetle içebilirsiniz.
Arzu ederseniz çayınıza bal ve limon da ekleyebilirsiniz.