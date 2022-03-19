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Medya ‘Gaz çıkarma’ skandalının ardından Habertürk’te yeni bir ‘ses’ krizi patlak verdi!
Medya

‘Gaz çıkarma’ skandalının ardından Habertürk’te yeni bir ‘ses’ krizi patlak verdi!

Habertürk’te “Gaz çıkarma” vakası ve birçok kez bilinmeyen ses çıkarma olayına ilişkin bir ‘ses’ krizi daha patlak verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 12:23:00 - 2022-03-19 12:32:57

Aylar öncesinde Habertürk canlı yayınında Prof. Dr. Ahat Andican konuşurken yine ilginç bir ses yayına yansımıştı. Sosyal medya kullanıcıları ise o duyulan sesi "ikinci gaz çıkarma vakası" olarak yorumlamıştı. 

Yine ‘ses’ krizi yaşandı

Reji biriminde çalışan personellerin dikkatsizliği Habertürk’te ‘ses’ krizlerinin yaşanmasını artırıyor. Habertürk Çetiner Çetin’in röportajının yayınlandığı sırada arkadan hapşırık ve konuşma sesleri duyuldu. Seslerin devam etmesi ile stüdyo sesinin canlı yayına karıştığı anlaşıldı.

 

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