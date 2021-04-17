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Gündem Gayrimeşru ilişkilerle gündemden düşmeyen Hadise'den ilginç 'namus' çıkışı
Gündem

Gayrimeşru ilişkilerle gündemden düşmeyen Hadise'den ilginç 'namus' çıkışı

Şarkıcı Hadise, bugün hakkında ortaya atılan gayrimeşru ilişki iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Hukuki işlemleri başlattığını bildiren Hadise, "Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 18:01:00 - 2021-04-17 18:03:04
Gayrimeşru ilişkilerle gündemden düşmeyen Hadise'den ilginç 'namus' çıkışı

Gayrimeşru ilişkiler ve nikahsız birlikteliklerle gündeme gelen Hadise, ilginç bir çıkışta bulundu.

Ebru Gündeş'in boşanmaya hazırlandığı eşi Reza Zarab ile ABD'de gayrimeşru ilişki yaşadığı iddia edilen Hadise, Instagram hesabından, bugün gündeme gelen gayrimeşru ilişki iddiasına cevap verdi.

Kliplerde bedenini teşhir etmekten çekinmeyen şarkıcı, iddiaları, iftira olarak nitelerken, hukuki süreçle hesap soracağını belirtti.

Hadise, açıklmasında şu ifadeleri kullandı:

"Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil.
Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez.
Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım.
Saygılarımla."

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Yorumlar

avb

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