  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'de çarşı fena karıştı! Kılıçdaroğlu, o iki ismin biletini kesiyor

Alman devi 4.3 milyar dolarlık dev anlaşma yaptı! En kritik hamlesi: harekete geçtiler! Dünyaya duyurdular

Hani CHP’de özgürlük vardı? İzin almadan paylaşım bile yapamayacaklar!

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesi sona erdi Görüntü var ses yok

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG üyesi 41 terörist etkisiz hale getirildi

Apple devinden Türkiye fiyatları! iPhone'lar tekrar pahalandı: Bilişim şirketi binlerce liraya satacak

59 bin liraya çalışacak eleman arıyorlar! Dev ilanı açtılar, alım yapılacak meslekler belli oldu

‘Baba Oğulun’ taht kavgası! Görüntü var ses yok

Sürpriz karar! İşte Bekir Bozdağ'ın yeni görevi

Almanya'dan Türkiye konusunda karar! Krize karşı yetkililerin sözleri gündem oldu
Yerel Gayrimeşru ilişkide rezalet içinde rezalet! Hem kadına şiddet hem de yok şikayet
Yerel

Gayrimeşru ilişkide rezalet içinde rezalet! Hem kadına şiddet hem de yok şikayet

Yeniakit Publisher
2023-06-14 16:49:00 - 2023-06-14 17:26:54

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadın, gayrimeşru ilişki yaşadığı öne sürülen erkek tarafından sokak ortasında darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken kadın, olay yerine gelen polislere dayak yediği kişiden şikayetçi olmadığını söyledi.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadın, gayrimeşru ilişki yaşadığı öne sürülen kişi tarafından sokak ortasında darbedildi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, saniyeler sonra olay yerine gelen polisi karşısında gören kadın, dayak yediği kişiden şikayetçi olmadı.

Olay gece saatlerinde Barbaros Mahallesi Burak Reis Caddesi'nde meydana geldi. Gayrimeşru ilişki yaşadıkları öne sürülen çift, kaldırımda tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesinin ardından erkek şahıs, kadını darbetmeye başladı. Sesleri duyan çevre sakinleri ise durumu bildirirken polis ekipleri çok kısa sürede olay yerine geldi. Polisi karşısında gören kadının ise kendisini darbeden erkek arkadaşından şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kadına şiddet kamerada

Öte yandan meydana gelen olay sesleri duyup balkonuna çıkan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde erkek şahsın bağırarak kadına saldırdığı ve darbettiği, polisin de olaya müdahale ettiği anlar yer aldı.

Sokak ortasında kadına şiddet! Karısının kafasına taşla vurdu
Sokak ortasında kadına şiddet! Karısının kafasına taşla vurdu

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sokak ortasında kadına şiddet! Karısının kafasına taşla vurdu

İstanbul’da kadına şiddete "dur" derken! Az kalsın ölüyordu
İstanbul’da kadına şiddete “dur” derken! Az kalsın ölüyordu

Yerel

İstanbul’da kadına şiddete “dur” derken! Az kalsın ölüyordu

Alın size medeni Almanya! 'Kadına şiddet' anketinde skandal sonuç
Alın size medeni Almanya! 'Kadına şiddet' anketinde skandal sonuç

Dünya

Alın size medeni Almanya! 'Kadına şiddet' anketinde skandal sonuç

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23