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Medya Gayrimeşru ilişkide karar çıktı! Ahmet Kural'a hapis cezası verildi
Medya

Gayrimeşru ilişkide karar çıktı! Ahmet Kural'a hapis cezası verildi

3 yıl önce gayrimeşru ilişki yaşadığı Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı gerekçesiyle üç ayrı suçtan toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan ancak kararın İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden yargılanan oyuncu Ahmet Kural, bu kez de aynı cezaya çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 16:50:00 - 2021-07-14 17:12:09
Gayrimeşru ilişkide karar çıktı! Ahmet Kural'a hapis cezası verildi

'Kokuşmuş mahalle' diye tabir edilen magazin camiasındaki son kepazelikte karar çıktı.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, 3 sene önce gayrimeşru ilişki yaşadığı oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığı iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

Hakkında 3 ayrı suçtan dava açılan oyuncunun hapsi istendi. Görülen duruşmada Ahmet Kural'ın üç suçtan toplam 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Kural, 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Davanın geçmişi

Sıla Gençoğlu'nun 29 Ekim 2018'de o dönem gayri meşru ilişki yaşadığı oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığı iddiasıyla görülen dava, 22 Nisan 2019'da karara bağlanmıştı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi Ahmet Kural'ı, "Tehdit" suçundan 7 ay 15 gün hapis, "Basit yaralama" suçundan 5 ay hapis, "Hakaret" suçundan ise 4 ay 5 gün hapis cezası olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

Verilen hapis cezaları da ertelenmişti. Ahmet Kural'ın avukatları karar üzerine istinafa başvurmuştu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi başvuruyu kabul ederek Ahmet Kural hakkındaki kararı, olayda basit yargılama usulünün uygulanmamasını, tanıkların dinlenmesi ve keşif yapılması gerekçeleriyle bozmuştu.

Bozma sonrası 19 Şubat'ta yeniden yargılanmasına başlanan Ahmet Kural hakkında duruşma savcısı mütalaasını vererek "Hakaret", "Basit yaralama", "Tehdit" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi talep etmişti.

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