Gayrimeşru ilişki kanlı bitti! Çocuklarını görmek için gitti, satırlı saldırıda can verdi

Denizli’de, iki çocuğunu görmek için ayrı yaşadığı eşinin evine giden 45 yaşındaki Yılmaz Köse, kadının birlikte yaşadığı sevgilisiyle tartışmaya girdi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Muhammed Koç isimli şahıs, eline geçirdiği satırla Köse’ye saldırdı.

Kafasına aldığı darbeyle ağır yaralanan talihsiz baba, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Köse’nin cenazesi otopsi için Adli Tıp’a götürülürken, saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Toplumun temelini sarsan gayrimeşru ilişkilerin bir aileyi daha parçaladığı olay, mahallede derin bir üzüntüye yol açtı. Vatandaşlar, “Evlat hasretiyle giden bir baba… Bu tür ilişkiler Allah’ın düzenine, toplumun değerlerine aykırıdır” diyerek olaya tepki gösterdi.