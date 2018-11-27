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“Gayrimenkul Borsası’nın yurt dışında tanıtımı için çalışıyoruz”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye’deki gayrimenkullerin alım-satım ve kiralama gibi işlemlerinin 7 gün 24 saat elektronik ortamda saniyeler içinde yapılabileceği GABORAS'ın yabancı ülkelere yönelik tanıtımı için çalıştıklarını belirtti.

27 Kasım 2018 Salı 09:50
“Gayrimenkul Borsası’nın yurt dışında tanıtımı için çalışıyoruz”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ’nin (GABORAS)İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) üyeleri ve yabancı ülkelere yönelik tanıtımı için çalıştıklarını belirtti.

Kaan, Türkiye’deki gayrimenkullerin alım-satım ve kiralama gibi işlemlerinin 7 gün 24 saat elektronik ortamda saniyeler içinde yapılabileceği GABORAS’ta, yerli ve milli yüksek teknoloji yazılımlarının özellikle kullanıldığını vurguladı.

Kaan, GABORAS’ın değerleme, müşavirlik, danışmanlık ve aracılık gibi iş kollarına alternatif bir yapılanma olmadığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: “GABORAS, tüm bu alt sektörlerin işlerini kolaylaştırıcı, teknoloji sağlayıcı ve bütünleştirici bir çatı platform olarak yapılandırılmaktadır. GABORAS’ın borsalaşma endeksleri hazır. Gayrimenkul Kıymetler Borsası’nın, İSEDAK üyeleri ve yabancı ülkelere yönelik tanıtımı için çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğinin tam olduğu, MÜSİAD EXPO kapanış konuşmasında açık ve net görülmüştür. Memleket aşkıyla çıktığımız bu yolda gördüğümüz bu destek bizi çok memnun etmiştir.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 09:50
  1. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan
  2. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)
  3. Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ (GABORAS)
  4. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)
  5. Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK)
  6. GABORAS
  7. MÜSİAD EXPO

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