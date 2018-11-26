"Gayrimenkul Borsası'nın yurt dışında tanıtımı için çalışıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ'nin (GABORAS) İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) üyeleri ve yabancı ülkelere yönelik tanıtımı için çalıştıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın (GABORAS'a) desteğinin tam olduğu MÜSİAD EXPO kapanış konuşmasında açık ve net görülmüştür." ifadesini kullandı.

Kaan, yaptığı yazılı açıklamada, 17. MÜSİAD EXPO kapsamında GABORAS'ın tanıtımının gerçekleştirildiğini ve bu kapsamda bir panel düzenlendiğini bildirdi.

Programın kapanış törenine katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın GABORAS ile ilgili olumlu sözlerini anımsatan Kaan, borsanın, Erdoğan'ın konuşmasında ön plana çıktığını kaydetti.

Kaan, Türkiye'deki gayrimenkullerin alım-satım ve kiralama gibi işlemlerinin 7 gün 24 saat elektronik ortamda saniyeler içinde yapılabileceği GABORAS'ta, yerli ve milli yüksek teknoloji yazılımlarının özellikle kullanıldığını vurguladı.

GABORAS'ın altyapısına tam otomasyonla çalışan dijital sistemlerin entegre edildiğini belirten Kaan, "Büyük veriyi (big data) işleme sayesinde şeffaf, hızlı, ölçülebilir, karşılaştırılabilir gayrimenkul işlemleri, Türkiye merkezli 85 ülkede anlık olarak gerçekleştirilebilecek. Gayrimenkul Borsası için milyonlarca kaydı ve tapu hareketliliğini takip, izleme, ölçme ve değerlendirmeye olanak sağlayan dijital altyapının yüzde 65'i tamamlanmış durumda." ifadelerini kullandı.





- "Cumhurbaşkanımızdan gördüğümüz destek bizi mutlu etti"





Abdurrahman Kaan, GABORAS'ın; MÜSİAD, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve YTÜ Teknopark ortaklığında 20'yi aşkın sektör ihtisas grubunun çatı kuruluşu olarak kurulduğunu bildirdi.

"Milli ve yerli yazılımla üretilen dijital platformda test doğrulama süreçleri tamamlandı ve borsalaşma yolunda önemli yol katedildi" ifadesini kullanan Kaan, Ankara'da GABORAS ile ilgili yaptıkları görüşmelerde çok olumlu geri dönüşler aldıklarını, ilgili kamu kuruluşlarıyla temasların üst düzeyde sürdürüldüğünü kaydetti.

Kaan, GABORAS'ın değerleme, müşavirlik, danışmanlık ve aracılık gibi iş kollarına alternatif bir yapılanma olmadığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"GABORAS, tüm bu alt sektörlerin işlerini kolaylaştırıcı, teknoloji sağlayıcı ve bütünleştirici bir çatı platform olarak yapılandırılmaktadır. GABORAS'ın borsalaşma endeksleri hazır. Gayrimenkul Kıymetler Borsası'nın, İSEDAK üyeleri ve yabancı ülkelere yönelik tanıtımı için çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğinin tam olduğu, MÜSİAD EXPO kapanış konuşmasında açık ve net görülmüştür. Memleket aşkıyla çıktığımız bu yolda gördüğümüz bu destek bizi çok memnun etmiştir."