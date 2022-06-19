Gayr-i meşru bir ilişki daha cinayetle sonuçlandı! İşte nikah dışı bitrlikteliğin getirdiği felaket
Bakırköy’deki bir evde nikah dışı birliktelik yaşayan Alper Balcı ile Suna Tanrıkulu göğüslerinden tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu.
Yeniakit.com.tr
Laik sistemin dayattığı evlilik dışı bir ilişki daha cinayetle sonuçlandı.
Kısa süre önce gayr-i meşru ilişki yaşayıp ayrılan 20 yaşındaki Alper Balcı ile aynı yaştaki Suna Tanrıkulu, Bakırköy'deki bir bodrum dairesinde ölü bulundu.
Erkek öldü, kadın ağır yaralı!
İddiaya göre, ikilinin sorunlarını görüşmek üzere buluştuğu evde iki el silah sesi duyuldu. Çevredekiler olayı polise haber verdi.
Eve gelen ekipler buluştukları evde kalplerinden vurulmuş şekilde buldu. Olayda Alper Balcı hayatını kaybederken gayr-i meşru ilişki yaşadığı Suna Tanrıkulu ise ağır yaralandı.