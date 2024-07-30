Gâvura öyle Türklere böyle! Paris olimpiyatlarında bayrak skandalı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde yapılan judo müsabakalarında erkekler finalinde 73 kiloda Azerbaycanlı sporcu Hidayet Haydarov, altın madalya kazandı.

Kazak judocu Yeldos Smetov ise 2024 Paris Olimpiyatları erkekler finalinde rakibi Fransız Luka Mkheidze'yi mağlup ederek 60 kiloda altın madalya kazandı.

Ancak sporcuların sevinçleri kursaklarında kaldı.

Bayrak açmalarını engellediler

Müsabakadan sonra Judo dalında madalya kazanan Azerbaycanlı ve Kazak sporcuların kendi ülkelerinin bayrağıyla sevinmeleri olimpiyat görevlileri tarafından engellendi.

Sosyal medyada çoğu kişi Olimpiyat görevlilerinin açılan bayrak Japonya ya da ABD'ye ait olunca üç maymunu oynaması, Kazak ve Azeri sporculara karşı yapılan bu uygulamanın ırkçı bir tutum olduğunu belirtti.

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Sosyal medyada yayılan tepkilerde, olayın "Olimpiyat oyunları değil, Nazi oyunları" gibi olduğu ifade edildi. İzleyiciler ve sporcular, bu tür ayrımcı ve ırkçı uygulamaların modern Olimpiyatlar'da yeri olmadığını vurguladılar.