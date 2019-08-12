0553 313 94 23

GAÜ küresel misyon yolculuğunda

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Küresel Misyon Programında, atamalarını yapmış olduğu GAÜ öğrencilerinden oluşan GAÜ elçileri ile ilk olarak “Afrika Misyonu”nu başlattı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:58
GAÜ küresel misyon yolculuğunda

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Küresel Misyon Programında, atamalarını yapmış olduğu GAÜ öğrencilerinden oluşan GAÜ elçileri ile ilk olarak “Afrika Misyonu”nu başlattı.


Girne Amerikan Üniversitesi Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar’ın liderliğinde başlatılan süreçte ilk olarak Nijerya Yüksek Öğretim Kurumu ile bir araya gelindi. Uluslar Projesini destekleyecek “Misyon Afrika” programına Nijerya Yüksek Öğretim Başkanından tam destek verildi.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, GAÜ’nün, Nijerya’da ilk kez başlatılan “Cross Borders” açılımına, 12+2 Devlet Üniversitesi ile katıldığını belirtti. Akpınar açıklamasının devamında ise şunlara değindi:


“Toplamda 40 üniversite, ‘Cross Borders’ yükseköğretim sürecine GAÜ ile katılım gösterecek. GAÜ’nün eğitim disiplinlerinde ve müfredatında eğitim alacak öğrenciler, son yıllarını GAÜ Kıbrıs ana kampüsünde tamamlayacak. Hukuk ve Siyaset Bilimlerinde, GAÜ; özel olarak Nijerya Ulusal Üniversiteler Konseyinin benimsediği müfredatı sadece Nijeryalı öğrenciler için uygulamaya alacak. Görüşmeler çerçevesinde sürece katılan 14 üniversite rektörü ve Nijerya Yüksek Öğretim Başkanlığı, özel davetim ile Ekim ayında Türkiye ve KKTC’ye resmi ziyarette bulunacak. Nijerya yüksek öğretimine yön verecek çalışma sürecine, Nijerya Ulusal Üniversiteler Konseyi’nin talebiyle özellikle; denizcilik ve havacılık alanında 2 Nijerya üniversitesi, GAÜ ile Nijerya’da ihtiyaç duyulan özel alanlarda birlikte çalışacak.”


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temsiliyetinde ve tanıtılmasında Gezici Büyükelçi sıfatı ile görev alan Akpınar; özellikle bu girişimin, yüksek öğretimde KKTC üniversiteleri için büyük bir açılım sağlayacağının bilgisini verdi. Nijerya Afrika Misyon Programına ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğini ziyaretle başlayan Akpınar’a, GAÜ Uluslararası Tanıtım Koordinatörü Leyla Biçer, GAÜ Nijerya Koordinatörü Mr. Folaji ve 12 üniversite rektörü eşlik etti. Afrika Misyonu ve açılımı konusunda Türkiye Büyükelçiliğini bilgilendiren Akpınar, almış oldukları destek için teşekkürlerini iletti.



Akpınar: “GAÜ Küresel Misyon programında 14 Afrika ülkesi ile daha ortak çalışmalar yapacak”


Akpınar ayrıca, 2019-2020 Akademik yılında GAÜ Küresel Misyon programında 14 Afrika ülkesi ile daha ortak çalışmalar yapacaklarının müjdesini vererek, Afrika’nın önemli bir diğer ülkesi olan Fildişi ile üst düzey temaslara devam ettiklerini söyledi. KKTC ve GAÜ’yü sınırları olmayan bir yükseköğretim dünyasının kabulüne taşıyacaklarını açıklayan Akpınar, Fildişi ziyareti sonrası Kongo ile temaslarına devam edeceklerini bildirdi.



“Ortadoğu Misyonu sonrası, Orta Asya Misyonu ile devam ediyoruz”


Küresel Yüksek Öğrenim Misyonuna Ortadoğu Misyonu sonrası, Orta Asya Misyonuna geçileceğini söyleyen Akpınar, “Ortadoğu ve Körfez misyonunda Ürdün, Mısır, Libya, Fas, Mısır ve Dubai var” dedi. Irak üzerinde titizlik gösterdiklerini paylaşan Akpınar, Küresel Misyonlarına Orta Asya misyonu kapsamında Özbekistan ve Kazakistan’la devam edeceklerini vurguladı.


KKTC’nin Gezici Büyükelçisi olan Akpınar, Avrupa Diplomatlar Birliği Kıbrıs Başkanı olarak Eylül ayında Birleşmiş Milletler Paris Anlaşmasına bağlı olarak “Climate Action Summit” için New York toplantısına katılım gösterecek.


Ayrıca, yoğun Küresel Yüksek Öğretim Misyonuna, Ekim ayında GAÜ’nün 35. Kuruluş Programı sonrası devam edileceği bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:58
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Iraklı Milletvekili İlevi: "İran ile ABD savaşırsa, Irak da buna dahil olur"
    1. Iraklı Milletvekili İlevi: "İran ile..
    2. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum..
    3. MHP lideri Bahçeli: "Türkiye’yi ateş..
    4. Bayramda memleketlerine gidemeyen..
    5. Öldüğü iddia edilmişti! Devlet başkanı..
    6. AK Parti’li gençler yardım çağrısına..
    7. Diyarbakırlı iş adamı Amerika’da yılın..
    8. AK Parti'de bayramlaşma
    9. Türk Kızılay Kerkük'te bin 150 aileye..
    10. ‘Süresiz nafaka’ Yargıtay üyesini..
    11. Konoplyanka transferinde flaş gelişme!
    12. Bakanlar Soylu ve Turhan, Trabzon’da..
    13. Jandarma Komutanlığı ve Emniyet..
    14. Excimer lazer tedavisi ile kendi..
    15. MHP Rize İl Başkanlığında bayramlaşma
    16. Şanlıurfa'da otomobil devrildi! 5 yaralı
    17. ABD ile ticaret savaş Çin’in..
    18. Amasra'da bayram tatili yoğunluğu
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'yi ziyaret..
    20. ABD heyeti Şanlıurfa'da
    21. Çukurova Basketbol'da transfer
    22. Geleneksel bayramlaşma programı..
    23. Kocaeli, 32.’kez ‘Kent..
    24. TDV düğmeye bastı! Gazze’de binlerce..
    25. Piknikçiler ormanı yaktı
    26. Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 5 yaralı
    27. "Buraya tur atlamak için geldik"
    28. Nevşehir’de pikap otomobile çarptı:..
    29. Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış:..
    30. GAÜ küresel misyon yolculuğunda
    Baş parmağını kaldıran Trump'a sert eleştiri! 'Normal değil!'
    Baş parmağını kaldıran Trump'a sert eleştiri! 'Normal değil!'
    Rusya'dan tehdit gibi uyarı!
    Rusya'dan tehdit gibi uyarı!
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi
    Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Suudi Arabistan ve BAE birbirine girdi! 'Bu kabul edilemez'
    Suudi Arabistan ve BAE birbirine girdi! 'Bu kabul edilemez'
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak