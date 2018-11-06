0553 313 94 23
impression

Gates konuşmasını insan dışkısıyla yaptı!

Gates, bir etkinlikte yaptığı konuşmaya elinde bir kavanoz insan dışkısıyla çıktı.

06 Kasım 2018 Salı 14:48
Gates konuşmasını insan dışkısıyla yaptı!

BBC'nin haberine göre, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in, Çin'in başkenti Pekin'de yeni tuvalet teknolojilerinin tanıtıldığı Yeniden Keşfedilen Tuvalet Fuarı'nda yaptığı konuşma yankı uyandırdı.

Sahneye elinde insan dışkısının bulunduğu kavanozla çıkan Gates, kavanozda 200 trilyon rotavirüs hücresi, 20 milyar Şigella bakterisi ve 100 bin parazit kurdu yumurtası bulunabileceğine işaret etti.

Gates, "10 yıl önce dışkı hakkında bu kadar çok şey bileceğimi tahmin edemezdim. (Eşi) Melinda'nın yemek masasında tuvaletler ve dışkı atığı konusunda konuşmayı bırakmamı isteyeceğini hiç düşünmezdim" ifadesini kullandı.

Bill & Melinda Gates Vakfının son 7 yıldır gelişmiş tuvalet teknolojilerinin araştırılmasına en az 200 milyon dolar harcadığı ifade ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, dünyada 2,3 milyar kişi hala tuvaletsiz yaşıyor.

Bunun her yıl yüz binlerce kişinin ölümüne yol açan dizanteri, difteri ve kolera gibi hastalıklara neden olduğu belirtiliyor.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 14:48
  1. microsoft
  2. pekin
  3. bil gates
  4. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çin hurması Bursa'mızı çok sevdi
    1. Çin hurması Bursa'mızı çok sevdi
    2. AB'den Suudi Arabistan'a: Türkiye ile..
    3. Hangi ağrı ne anlama geliyor?
    4. Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK..
    5. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a suikast..
    6. Hunzalar 120 yıl yaşıyor!
    7. Meral Akşener'den 'ittifak' açıklaması
    8. Sahte para veren adamı tekme tokat..
    9. Burak Yılmaz’da Trabzonspor ne kadar..
    10. Şekerden uzak durun
    11. Dünyanın en aptal örgütü FETÖ
    12. İlk hedefi için hamle yapıldı!..
    13. İddia için sümüklü böcek yedi, hayatı..
    14. Emmanuel Macron'a suikast girişimi!
    15. Hiçbir yaratılan sebepsiz yaratılmış..
    16. Temizlik görevlisi kadına PKK gözaltısı
    17. TSK, FETÖ’den temizlenince özbenliğine..
    18. Mustafa Reşit Akçay, Osmanlıspor'daki..
    19. Başkan Erdoğan açıkladı! Binali..
    20. Macron'a suikast girişimi! Polis önledi
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi

    Günün Karikatürü

    4 Kasım 2018
    Gerici CHP'li Öztürk Yılmaz, "Ezan Türkçe okutulsun" dedi, cevabı aldı!
    Gerici CHP'li Öztürk Yılmaz, "Ezan Türkçe okutulsun" dedi, cevabı aldı!
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'