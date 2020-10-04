Gasp zanlısı 2 kişi tutuklandı
İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta silahla tehdit ettikleri bir kişiyi darbettikten sonra cep telefonunu gasp eden 2 şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 24 Eylül 22.00 sıralarında Gökevler Mahallesi'nde araç içerisinde oturan C.M.A'nın yanına gelen 2 kişi tarafından silah doğrultup yüzüne yumruk atarak aracın ön kısmında duran cep telefonunu alıp kaçmaları şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen Muratcan T. ve Recep K. adreslerine yapılan baskınla yakaladı.
Şüphelilerin adreslerinden kurusıkıdan bozma silah ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.