Garry Rodrigues, resmen Fenerbahçe’de
Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray’da da oynayan Garry Rodrigues’i kadrosuna kattı.13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:45
Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray’da da oynayan Garry Rodrigues’i kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüp, Al Ittihad takımından 28 yaşındaki kanat oyuncusu Garry Rodrigues’i satın alma opsiyonu ile 2 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.
Garry Rodrigues, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gece 02:00’de gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üye Selahattin Baki ve Sportif Direktör Damien Comolli hazır bulundu.
Yeşil Burun Adaları asıllı oyuncu geçtiğimiz sezon Al Ittihad takımıyla 12 resmi maça çıkarken, 1 gol atıp bir de asist yaptı.
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