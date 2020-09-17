Gareth Bale'nin yeni takımı belli oluyor

Gareth Bale'nin menajeri Jonathan Barnett, Bale'in Tottenham'a geri dönüş için sansasyonel bir transfer yapmaya yakın olduğunu ancak anlaşmanın karmaşık olduğunu söyledi.

Bale ile Manchester United’ın da ilgilendiğini belirten Barnett, Borissia Dortmund’dan Jadon Sancho ile anlaşamazlarsa Gareth Bale’nin ikinci tercih olduğunu söyledi.

Bale 2013 yılında İngiliz ekibi Tottenham’dan Real Madrid’e 100 milyon Euro gibi rekor bir bedelle transfer olmuştu.

Real Madrid’le çıktığı 251 maçta 105 gol ve 68 asistlik performans gösteren Bale’in eski takımına dönmek için hevesli olduğu da bildirildi.

Real Madrid’in Bale için Tottenham’dan 25 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği iddia ediliyor.

31 yaşındaki Bale, Real Madrid’den kalan 2 sezonda 30 milyon Euro kazanacak.

Bir dönem Real Madrid’i şimdi ise Tottenham’ı çalıştıran José Mourinho, Real Madrid’de çalıştığı dönemde Bale’in transferi için çok ısrar ettiğini ancak Madrid’den ayrıldıktan sonra transferin gerçekleştiğini açıklamıştı. Şimdi uzun süredir kendisiyle çalışmak isteyen Mourinho bu transferi bitirmek üzere.

Kaynak: Sports.yahoo.com