  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Gareth Bale'nin yeni takımı belli oluyor
Spor

Gareth Bale'nin yeni takımı belli oluyor

Real Madrid’den ayrılması gündemde olan Gallerli futbolcu Gareth Bale eski takımı Tottenham’a geri dönüyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 08:41:00 -
Gareth Bale'nin yeni takımı belli oluyor

Gareth Bale'nin menajeri Jonathan Barnett, Bale'in Tottenham'a geri dönüş için sansasyonel bir transfer yapmaya yakın olduğunu ancak anlaşmanın karmaşık olduğunu söyledi.

Bale ile Manchester United’ın da ilgilendiğini belirten Barnett, Borissia Dortmund’dan Jadon Sancho ile anlaşamazlarsa Gareth Bale’nin ikinci tercih olduğunu söyledi.

Bale 2013 yılında İngiliz ekibi Tottenham’dan Real Madrid’e 100 milyon Euro gibi rekor bir bedelle transfer olmuştu.

Real Madrid’le çıktığı 251 maçta 105 gol ve 68 asistlik performans gösteren Bale’in eski takımına dönmek için hevesli olduğu da bildirildi.

Real Madrid’in Bale için Tottenham’dan 25 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği iddia ediliyor.

31 yaşındaki Bale, Real Madrid’den kalan 2 sezonda 30 milyon Euro kazanacak.

Bir dönem Real Madrid’i şimdi ise Tottenham’ı çalıştıran José Mourinho, Real Madrid’de çalıştığı dönemde Bale’in transferi için çok ısrar ettiğini ancak Madrid’den ayrıldıktan sonra transferin gerçekleştiğini açıklamıştı. Şimdi uzun süredir kendisiyle çalışmak isteyen Mourinho bu transferi bitirmek üzere.

Kaynak: Sports.yahoo.com

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu'nun skandalının ardından Bakanlık devreye girdi!
Gündem

İmamoğlu'nun skandalının ardından Bakanlık devreye girdi!

Hidiv Kasrı'nın altını oyan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında suç duyurusunda bulunan Kültür..
Avrupa’daki söz sahibi ülkeyi açıklayan Abdullah Ağar tek tek sıraladı! İşte Türkiye’yle ilgili ‘olası’ skandal hamleler
Gündem

Avrupa’daki söz sahibi ülkeyi açıklayan Abdullah Ağar tek tek sıraladı! İşte Türkiye’yle ilgili ‘olası’ skandal hamleler

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Avrupa’daki söz sahibi ülkeyi açıklayarak, Yunanistan’a arka çıkan AB’nin Türkiye’yle ilgili ‘olası’..
Türk askerine küstah saldırı! TSK anında karşılık verdi
Gündem

Türk askerine küstah saldırı! TSK anında karşılık verdi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde katil Esed güçleri tarafından Türk gözlem noktasına saldırı düzenlendiğini duyurdu...
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı