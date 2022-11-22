Gareth Bale, Galler'i sırtladı
2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nun ilk haftasında ABD ile Galler 1-1'lik skorla berabere kaldı.
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nun ilk haftasında ABD ile Galler karşı karşıya geldi. Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
ABD'nin golünü 36. dakikada Weah kaydederken Galler'in golünü de 82. dakikada Gareth Bale penaltıdan attı.
Bu sonucun ardından ABD ve Galler, Dünya Kupası'na birer puanla başladı.
B Grubu'nun ikinci haftasında Galler, İran'la, İngiltere ile de ABD karşılaşacak.
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