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Spor Gareth Bale, Galler'i sırtladı
Spor

Gareth Bale, Galler'i sırtladı

2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nun ilk haftasında ABD ile Galler 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 00:36:00 -
Gareth Bale, Galler'i sırtladı

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nun ilk haftasında ABD ile Galler karşı karşıya geldi. Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

ABD'nin golünü 36. dakikada Weah kaydederken Galler'in golünü de 82. dakikada Gareth Bale penaltıdan attı.

Bu sonucun ardından ABD ve Galler, Dünya Kupası'na birer puanla başladı.

B Grubu'nun ikinci haftasında Galler, İran'la, İngiltere ile de ABD karşılaşacak.

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