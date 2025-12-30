Gardını almak ne demek? TDK'ya göre anlamı nedir?

Günlük dilde sıkça karşılaşılan ve Fransızcadan dilimize geçmiş olan "gard" kelimesi, özellikle mecazi kullanımlarıyla öne çıkar. Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre bu kelimenin iki temel anlamı bulunmaktadır: İlki, eskrim sporunda kullanılan bir terim olmasıdır. İkinci ve günlük hayatta daha yaygın kullanılan anlamı ise; oyunlarda veya genel olarak herhangi bir tehlikeye karşı korunmak amacıyla alınan durum veya pozisyondur.

Gardını Almak Ne Anlama Gelir?

Gard kelimesinin en yaygın kullanımı, genellikle bir fiil grubu içinde yer almasıyla gerçekleşir. "Gardını almak" ifadesi, TDK’ya göre iki farklı durumu işaret eder: Birincisi, fiziksel olarak savunma durumuna geçmek; ikincisi ise herhangi bir olumsuzluğa karşı önceden önlemini almak, tedbirli davranmaktır. Bu ifade, sadece spor müsabakalarında değil, aynı zamanda iş hayatında veya sosyal ilişkilerde de temkinli olmayı belirtmek için kullanılır. Örneğin, "Ekonomik kriz beklentisine karşı şirketler gardını almaya başladı" cümlesi, önlem alma anlamını taşır.

Gardını Düşürmek Kelimesi Nasıl Kullanılır?

"Gardını düşürmek" ifadesi, "gardını almak" kelime grubunun tam zıttı bir durumu ifade eder. Bu, herhangi bir saldırı veya tehlike anında savunma pozisyonunu kaybetmek, tedbiri elden bırakmak veya korunmasız hale gelmek anlamına gelir. Genellikle fiziksel bir mücadelede (boks, dövüş sporları) kullanılan bu terim, mecazi olarak da dikkatsiz ve hazırlıksız yakalanmayı anlatmak için değerlendirilir. Örneğin, "Rakibinin kısa bir anlık dikkatsizliğinden faydalanıp gardını düşürdüğü anda hamle yaptı," cümlesi, savunmanın zayıfladığı anı tasvir eder.

Gard kelimesi, bu kullanımlarıyla Türkçede hem somut (fiziksel savunma) hem de soyut (zihinsel hazırlık, tedbir) anlamlarda güçlü bir ifade aracı olarak yerini korumaktadır. Esas olarak savunma ve korunma eylemlerini çağrıştıran bu kelime, günlük konuşmalara dinamik bir hava katmaktadır.