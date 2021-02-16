Gara’ya giden HDP milletvekili kim?
Gara’ya giden HDP’li kim? Gara’da uzun zamandır alıkonulan 13 Türk vatandaşı 10 Şubat 2021’de şehit oldu. Türkiye, Gara şehitlerinin acısını yaşarken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, HDP’li bir vekilin Gara’ya gittiğini söyledi. Peki, Gara’ya hangi milletvekili gitti?
Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit olmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, Gara’ya HDP’li bir milletvekilinin gittiğini açıkladı. Soylu, mecliste yaptığı konuşmada "Bir milletvekili çok yakın bir zamanda gitti, oralarda boy gösterdi. Onu da biliyoruz. Nasıl boy gösterdiğini de biliyoruz. İsmini sorarsanız söyleriz." dedi. Bu açıklamanın ardından hangi milletvekilinin, kimin Gara’ya gittiği araştırılmaya başlandı. Peki, Gara’ya hangi milletvekili gitti?
Gara’ya giden HDP milletvekili kim?
Gazetecilerin sorularını cevaplayan Soylu önemli bir açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu kendisine yöneltilen 'Gara'ya giden milletvekili kim?' sorusuna "HDP'li kadın milletvekili" cevabını verdi. "Şu anda milletvekili mi, parlamentoda mı?" sorusuna ise Bakan Soylu, 'Evet' cevabını verdi.