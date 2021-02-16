Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit olmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, Gara’ya HDP’li bir milletvekilinin gittiğini açıkladı. Soylu, mecliste yaptığı konuşmada "Bir milletvekili çok yakın bir zamanda gitti, oralarda boy gösterdi. Onu da biliyoruz. Nasıl boy gösterdiğini de biliyoruz. İsmini sorarsanız söyleriz." dedi. Bu açıklamanın ardından hangi milletvekilinin, kimin Gara’ya gittiği araştırılmaya başlandı. Peki, Gara’ya hangi milletvekili gitti?

Gara’ya giden HDP milletvekili kim?

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Soylu önemli bir açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu kendisine yöneltilen 'Gara'ya giden milletvekili kim?' sorusuna "HDP'li kadın milletvekili" cevabını verdi. "Şu anda milletvekili mi, parlamentoda mı?" sorusuna ise Bakan Soylu, 'Evet' cevabını verdi.