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"Garanti ile Geleceği Kodla" projesinin 4. dönemi başladı

Çocukların dijital çağın gereksinimlerine daha donanımlı hazırlanmasına katkı sağlamak amacıyla Türkiye'nin farklı bölgelerinden 7 ilde gerçekleşecek atölyelerin ilk durağı İstanbul oldu

07 Mart 2019 Perşembe 13:10
"Garanti ile Geleceği Kodla" projesinin 4. dönemi başladı

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası’nın topluma fayda yaklaşımıyla yürüttüğü nitelikli eğitim çalışmaları kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle 2016 yılında hayata geçirdiği "Garanti ile Geleceği Kodla" projesi 4. dönemine başladı.

Garanti'den yapılan açıklamaya göre, çocukların dijital çağın gereksinimlerine daha donanımlı hazırlanmasına katkı sağlamak amacıyla Türkiye’nin farklı bölgelerinden 7 ilde gerçekleşecek atölyelerin ilk durağı ise İstanbul oldu.

"Garanti ile Geleceği Kodla" projesinin yeni dönemde İstanbul'da gerçekleşen ilk eğitimine 3. ve 4. sınıfa giden ilkokul öğrencileri katıldı. Çocuklara robotik, kodlama, algoritma ve tasarım odaklı düşünce eğitimleri verilerek onların 21. yüzyıl yetkinliklerini gelişimine yönelik katkıda bulunuldu.

Çocukların, proje kapsamındaki kazanımları içselleştirmeleri için birebir eğitmen mentorluğu ve zengin eğitim materyallerinden yararlanmaları sağlandı. Çocuklar, bu sayede bir probleme çözüm bulmanın, algoritmik düşünce ile hayal ettiklerini somutlaştırmanın farklı yolları olduğunu keşfetti. Ayrıca, tasarlama ve ekip çalışması ile bunu hayata geçirmeyi de eğlenceli bir şekilde deneyimledi. Bunun yanı sıra eğitimler devam ederken katılımcı çocukların velileri de "Aile İçi İletişim" temalı seminerle ağırlandı.

Geçen yıl öğretmenlere de eğitim vererek etki alanını genişleten projeye bu kez İstanbullu öğretmenler dahil oldu.

Önce online eğitim videolarını izleyen öğretmenler, ardından 2 günlük yüz yüze eğitime ve sorasında öğrencileriyle birlikte "Garanti ile Geleceği Kodla" atölyesine katıldı. Öğretmenler, bu süreçte, sınıf içinde "Garanti ile Geleceği Kodla" atölyelerinin benzeri uygulamaları hayata geçirebilecek ve öğrencileriyle birlikte dijital tabanlı bir proje geliştirebilecek kazanımları elde etti.


- "Dijital okuryazarlık artık temel bir gereksinim"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, dijital okuryazarlığın artık temel bir gereksinim olarak kabul edildiğini, genç nesillere 21. yüzyıl yetenek ve becerilerini kazandırmayı hedefleyen faaliyetlere önem verdiklerini bildirdi.

Garanti Bankası'nın toplumsal değer yaratma anlayışı çerçevesinde uzun yıllardır önceliklendirdiği ve büyük bir motivasyonla çalıştığı alanların başında nitelikli eğitimin geldiğini aktaran Başer, şunları kaydetti:

"Dijital dönüşümü temel stratejisi kabul eden bir kurum olarak, genç nesillerin de dijital okuryazarlık oranını artıracak öncü ve yenilikçi çalışmalara imza atmayı önemsiyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz projemizin 4. yılında da Türkiye'nin farklı coğrafyalarından birçok çocuk ve ailelerine ulaşacak olmaktan ve öğretmenlerimizin katılımıyla projenin sosyal faydasını arttıracak olmaktan son derece mutluluk duyuyoruz. Hedefimiz, yeni neslin proje kapsamındaki kazanımlarını içselleştirmesi ve dolayısıyla teknolojiyi faydaya dönüştürerek geleceğe yaratıcı adımlar atmasını sağlamak."

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:10
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