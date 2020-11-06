Garanti belgelerinde “elektronik” dönem
Garanti Belgesi, Satış Sonrası Hizmetler, Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu yönetmeliği değişti.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mevcut durumda kağıt üzerinde yazılı olarak tüketicilere verilmesi zorunlu olan garanti belgelerinin ve servis fişlerinin artık elektronik ortamda da sunulmasına olanak sağlandığını belirtti. Düzenleme ile Tablet, drone, elektrikli kaykay, akıllı saat, ATV araç, motorlu bisiklet gibi ürünlerin de garanti belgesiyle satılması zorunlu hale getirildi.