  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Garanti BBVA Kadın Girişimci Yönetici Okulu Denizli’de başlıyor
Ekonomi

Garanti BBVA Kadın Girişimci Yönetici Okulu Denizli’de başlıyor

Kadın Girişimci Yönetici Okulu kapsamında bugüne kadar Türkiye’nin dört bir yanında 3 bini aşkın girişimciye ücretsiz eğitim sağlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 12:02:38 -
Garanti BBVA Kadın Girişimci Yönetici Okulu Denizli’de başlıyor

İSTANBUL(AA) - Garanti BBVA ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliğiyle, 2012 yılında başlayan “Kadın Girişimci Yönetici Okulu” bu kez Denizli Ticaret Odası’nın katkılarıyla Denizli’deki kadın girişimcilerle buluşuyor.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin farklı illerindeki kadın girişimcilerin ve girişimci ruhlarını desteklemek, işlerini büyütmek ve sürdürülebilir kılmak için ihtiyaç duydukları bilgi birikimini artırmak, pazardaki rekabetçi güçlerini pekiştirmek amacıyla düzenlenen Kadın Girişimci Yönetici Okulu, 16 Aralık 2020 tarihinde Denizli’de, Denizli Ticaret Odası’nın katkılarıyla başlıyor.

Garanti BBVA’nın finansman, cesaretlendirme, yeni pazarlara açılma ve eğitim başlıklarında hayata geçirdiği bütünsel kadın girişimciliği programının önemli bir parçası olan Kadın Girişimci Yönetici Okulu kapsamında bugüne kadar Türkiye’nin dört bir yanında 3 bini aşkın girişimciye ücretsiz eğitim sağlandı. Bu kez program, 16 Aralık 2020 – 29 Ocak 2021'de online olarak gerçekleştirilecek.

Kadın Girişimci Yönetici Okulu’na katılmak isteyen adayların 11 Aralık 2020 tarihine kadar https://www.garantibbvakadingirisimci.com/yonetici_okulu_basvurusu#/ adresinden online başvuru yapması gerekiyor.

Boğaziçi Üniversitesi eğitmenleri ve profesyoneller tarafından verilen eğitimler dijital platform üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.

Eğitimlerde, günümüz dünyasında kadın girişimciler için fark yaratacak nitelikte olan dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, yönetimsel kodlama, finansman yönetimi gibi konulara odaklanılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Polisimizi şehit eden katil zanlısı öldü
Yaşam

Polisimizi şehit eden katil zanlısı öldü

Kahramanmaraş'ta, cinayet zanlısı olarak aranan ve baskına gelen polislerden 1 polisi şehit eden 1 polisi de yaralayan katil zanlısı 22 yaşı..
TSK'ya hakaret eden CHP'li, Erdoğan'ın sözlerini kaldıramadı: Suç duyurusunda bulunacağım
Gündem

TSK'ya hakaret eden CHP'li, Erdoğan'ın sözlerini kaldıramadı: Suç duyurusunda bulunacağım

Türk Silahlı Kuvvetlerine hakaret ederek büyük tepki çeken CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ..
ABD'li ajan eşi gibi poz verdi! Türkler doğum yapınca gerçek ortaya çıktı
Gündem

ABD'li ajan eşi gibi poz verdi! Türkler doğum yapınca gerçek ortaya çıktı

Türkiye'deki hamile kadınların ABD'de doğum yaparak çocuklarına ABD vatandaşlığı almalarını sağlayan Türk şebeke yakalandı. Şebekenin lideri..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay