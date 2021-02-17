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Gündem Gara'daki katliamı yapan teröristle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
Gündem

Gara'daki katliamı yapan teröristle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Gara'da bir mağarada 13 vatandaşımızı şehit eden terör örgütü PKK'nın turuncu listede aranan mensubu terörist 'Sorej' kod adlı Kamuran Ataman'ın daha önce birçok kanlı saldırıya karıştığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 19:05:00 -
Gara'daki katliamı yapan teröristle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Terör örgütü PKK'nın Gara'da sığınak ve cezaevi olarak kullandığı mağarada 13 vatandaşı şehit eden Sorej kod adlı Kamuran Ataman'ın, 2017 yılı öncesi katliam saldırılarına katıldığı belirlendi. Katıldığı saldırılar arasında, 2 Eylül 2012'de Beytüşşebap ilçesinde 10 güvenlik görevlimizin şehit edilmesi de yer alıyor.

Gara'da 13 vatandaşımızı şehit etti

Gara'da 13 vatandaşımızı şehit eden teröristin kimliği Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Meclis'te düzenlenen özel oturumda açıklandı. Bakan Akar, PKK'lı teröristin sözde mağara sorumlusu 'Sorej' kod adlı terörist Kamuran Ataman'ın turuncu listede arandığını söyledi. Bakan Akar, operasyon sırasında teslim olan teröristin ifadesine göre, sözde mağara sorumlusu olan terörist Kamuran Ataman'ın 13 vatandaşın şehit edilmesinden sorumlu olduğunu bildirmişti.

Çok sayıda kanlı saldırının sorumlusu

Sorej kod adlı terörist Kamuran Ataman'ın katıldığı belirlenen terör örgütü PKK'nın kanlı saldırılarından bazıları şöyle:

"2 Eylül 2012'de Beytüşşebap ilçesinde, PKK'lı teröristlerin güvenlik noktalarına düzenlediği saldırıda 10 güvenlik görevlisi şehit oldu. 3 Temmuz 2016'da Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK'lı teröristler, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve askeri lojmanlara eş zamanlı uzun namlulu silah ve roketatarlarla saldırması sonucu 1 asker şehit oldu. Teröristin ayrıca 2016 ve 2017 yıllarında El Yapımı Patlayıcı (EYP)'li saldırılar ve yol kesme eylemlerine katıldığı belirlendi."

'Sorej' kod adlı Kamuran Ataman kimdir?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TBMM'de terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve Gara'da şehit edilen 13 vatandaşımız ve operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Akar, Meclis'te düzenlenen özel oturumda, Gara'da 13 vatandaşı şehit eden PKK'lı teröristin sözde mağara sorumlusu 'Sorej' kod adlı Kamuran Ataman isimli terörist olduğunu ve turuncu listede arandığını bildirdi.

Bakan Akar, teröristin 2017'den önce Beytüşşebap bölgesinde birçok katliama katıldığını ve buradan bir şekilde kaçarak Kamışlı'da, Derik'te 2017-2018 yıllarında sözde cephe sorumlusu olarak görev yaptığını bildirdi. Akar ayrıca, teröristin hastalandığı ya da yaralandığı için Derik'ten Gara'ya gönderildiğini açıkladı.

 

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