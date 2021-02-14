75 kilometreye 25 kilometrelik alanda kahraman Mehmetçik Pençe Kartal-2 Harekâtını gerçekleştirdi. Terör yuvası Kandil ile ikinci kandil yapılması istenen Sincar’ın ortasında bulunan Gara’da kahraman askerlerimiz terör temizliği yaptı. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlerin inleri de başlarına yıkıldı.

Gara’da kaç PKK’lı terörist öldürüldü?

Gara PKK’dan temizlendi mi? 10 Şubat'ta başlayan ve 13 Şubat’ta sona eren operasyonda Gara terörden temizlendi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kartal-2 Harekâtı’na ilişkin konuştu. Bakan Akar, "Kara operasyonunun başlangıcında 3 kahraman personelimiz şehit olmuş, 3 personelimiz de yaralanmıştır. Harekat boyunca 3’ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist ise sağ olarak ele geçirilmiştir. Böylece bilinen toplam 50 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ağırlıklı olarak yerli ve milli mühimmat kullanılan harekatta terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirilmiş ve bölge kontrol altına alınmıştır.