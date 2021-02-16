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Gündem Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken yazdığı mektup ortaya çıktı
Gündem

Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken yazdığı mektup ortaya çıktı

Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Astsubay Semih Özbey'in 2 yıl önce ailesine yazdığı mektup ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 22:51:00 -
Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken yazdığı mektup ortaya çıktı

Rize'den memleketi Malatya'ya giderken yol kesen terör örgütü üyeleri tarafından kaçırılan Gara şehitlerinden Astsubay Semih Özbey, 2 yıl önce ailesine yazdığı mektup ortaya çıktı.

Türkiye, Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşına ağlıyor.

Farklı tarihlerde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan polis, asker ve sivillerin de aralarında bulunduğu 13 vatandaşımızın naaşı, Gara'daki bir mağarada bulundu. Askerlerimiz tarafından Malatya'ya getirilen cenazeler, dün itibarıyla memleketlerine gönderilerek defnedildi.

Terör örgütünün elindeyken mektup yazmış

Gara'da şehit düşen Astsubay Semih Özbey de memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan Özbey'in 2 yıl önce ailesine yazdığı bir mektup ortaya çıktı.

İşte o mektubun içeriğinden bir kesit;

"Aileme; bu mektubun ulaştırılıp, ulaştırılmayacağını bilmeden size yazıyorum. Bütün aile üyelerim umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız, iyi olmaya çalışıp kavuşacağımız gün için sabrediyorum. 'Ben buradayım, sağım, ölmedim, yaşıyorum' demek için yazıyorum. Sesimizi artık birileri duysun diye yazıyorum. Burada bize mektup yazma imkanı yıllar sonra çok geç olsa da verildi. 'Mektup yazabilirsiniz biz ileteceğiz' denildi. Ben de bu imkanı değerlendiriyorum ve size yazıyorum.

Sakın üzülmeyin, umudunuzu kaybetmeyin, hep taze tutup, koruyun. Dışarıda hayat normal seyrinde devam ediyor, bunun farkında ve bilincindeyim. Ben buradayım diye kendinizi hayattan ve olaylardan soyutlamayın, uzak tutmayın, hayatın normal akışına ve seyrine uyun istiyorum. Anne ve babamın ellerinden, kardeşlerimin yanaklarından öperim. Büyük küçük herkese selam söylüyorum. Allah'a emanet olun."

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