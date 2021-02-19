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Gündem Gara operasyonu Türkiye'deki 300 teröristi de kilitledi! Kör ve sağır kaldılar
Gündem

Gara operasyonu Türkiye'deki 300 teröristi de kilitledi! Kör ve sağır kaldılar

TSK'nın Gara'da terör örgütü PKK'yı bozguna uğratması, yurt içinde kalan 300 teröristi de kilitledi. Gara'dan aldıkları emirle hareket eden Türkiye'deki teröristler, şu an iletişimsiz kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 09:11:00 -
Gara operasyonu Türkiye'deki 300 teröristi de kilitledi! Kör ve sağır kaldılar

Terör örgütü PKK, Türkiye'de üst düzey yöneticilerin öldürülmesi, verdiği kayıpların yerini dolduramaması ve sınır hattındaki üst düzey güvenlik önlemleri nedeniyle Kuzey Irak'tan yeni terörist gruplar gönderemedi. Öldürülme korkusu saran ve Türkiye'ye geçmek istemeyen üst düzey teröristler de elebaşlarıyla ters düşerek örgütten ayrılmamaya başladı.

Bunun üzerine örgüt, 2018'de sözde saha yapılanmasından, zorunlu olarak vazgeçti. Türkiye'ye sorumlu göndermek yerine de Gara Dağının Meyroki, Piriz ve Bergare Kamplarında sözde Kuzey Sevk İdare Komutanlığı adıyla 5 kişilik yürütme oluşturuldu.

10 milyonluk kırmızı kategoride aranan "Hakkı" kod adlı İskân Akyüz, "Beritan Dersim" kod adlı Layika Gültekin, "Zozan Çevlik" kod adlı Emine Serinyel, "Leyla Amed" kod adlı Hamiyet Yalçınkaya ve "İrfan" kod adlı Mehmet Tahir Kılıç'tan oluşan grup, Türkiye'deki 300 teröristi, Gara'daki sözde karargâhtan telsizle yönlendirmeye başladı.

Kendi aralarındaki telsiz görüşmeleri yüzde 87 azalan, Türkiye'deki teröristler ise yerlerinin tespit edilme korkusuyla, Gara'daki sözde karargâhla irtibat kurmayı, ayda bir keze düşürdü.

PKK'nın en güvenli üs bölgesi ve barınma alanlarından olan ve ikinci Kandil olarak bilinen Gara Dağına 10 Şubat'ta gerçekleştirilen hava destekli kara harekâtında, telsiz komuta merkezi ile karargâh olarak kullanılan üs bölgelerinin vurulmasıyla örgütün Türkiye'de sayıları 300'ün altına düşen teröristlerle olan bağlantısı da tamamen koparıldı.

Operasyonda, TB-2 Bayraktar SİHA ve İHA'lar, yerli Atak taarruz helikopterleri ile ROKETSAN'ın ürettiği güdümlü füze ve akıllı mühimmatlar, ASELSAN'ın geliştirdiği gece görüşlü vücut ısısına duyarlı casus kameralar, HAVELSAN'ın ileri teknoloji ile geliştirdiği kriptolu yazılım programları kullanıldı.

Kaynak: Sabah

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