  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Gara Harekatı'nın detayları ortaya çıktı! 4 günde can damarları kesildi
Gündem

Gara Harekatı'nın detayları ortaya çıktı! 4 günde can damarları kesildi

Bölücü terör örgütü PKK'nın başına yıktığımız Gara Harekatı'nın detayları ortaya çıktı. Mehmetçik, 10 Şubat gecesi saat 02.55'te sınırdan 40 kilometre içeride harekatı başlattı. PKK'nın can damarı kesildi, örgüt 4 günde bozguna uğradı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 07:34:00 -
Gara Harekatı'nın detayları ortaya çıktı! 4 günde can damarları kesildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK terör yapılanmasına karşı yürüttüğü Pençe Kartal-2 Harekâtı dört gün sürdü. TSK'nın operasyonu sürecinde, terör örgütü mensupları Batının Suriye’de PKK’ya teslim ettiği silah ve gelişmiş teknoloji unsurlarını kullandı.

TSK, alınan saha istihbaratı neticesinde 10 Şubat gecesi saat 02.55’te Pençe Kartal 2 Operasyonu’nun startını verdi. Mehmetçik, Türkiye sınırından 40 kilometre derinliğe inilerek yapılan özel operasyon dâhilinde Gara Dağı bölgesinde daha önce belirlenen 10 noktaya başarılı bir hava indirme gerçekleştirdi. 75 kilometre genişlik ve 25 kilometre uzunlukta planlanan imha operasyonu kapsamında, örgüte ait lojistik noktaları, birçok sığınak, mağara, karargâh ve kamp kullanılamaz hale getirildi. Terör kanadı, yapılan şok baskın sonrası büyük bir panik yaşarken bölgeye Çoman, Amedi ve Dostika bölgelerinden acil militan sevkiyatı başlattı. İlk gün üç farklı bölgeden 650 teröristin Gara’ya girmeye çalıştığı ancak Türk uçakları ve SİHA’lar tarafından geçiş noktalarının ısrarlı vurulması nedeniyle ciddi kayıplar verdiği ve bölgeye ulaşamadığı rapor edildi.

Suriye'den PKK'ya destek geldi

Türkiye Gazetesinin saha kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, TSK’nın Gara’da alan temizliği devam ederken Türkiye-Irak-Suriye sınır birleşim noktasındaki Malikiye kapısından Irak’a silah ve militan takviyesi başladı. ABD’nin Haseke’de eğittiği sözde PKK özel birliği HAT militanları, tam teçhizat Irak’a geçiş yapan teröristler arasında yer aldı. Militanlar, Duhok üzerinden Gara’ya yöneldi.

DEAŞ bahanesiyle verilmişti

Gara’ya ilk indirmenin güney aksından gerçekleşmesi ve ikmal hatlarının bombalanması ile terör cephesinde yaşanan olağanüstü şok etkisi telsiz kayıtlarına yansıdı. Terör örgütü elebaşıları Kandil’den, "Türk askerleri Gara’ya inmesin" talimatı verdi. Bölgeye yönelik bombardımanlar nedeniyle kaçan örgüt mensuplarının da vurulması emri Kandil’den gelen bir diğer talimat oldu. Terör örgütünün dört gün süren operasyon boyunca bölgeye nakletmeye çalıştığı teknik ekipman yanında çok sayıda silahın da Suriye’de verilen ABD yardımı cephane ve silahlardan oluştuğu tespit edildi.

50’den fazla hedef vuruldu

TSK’nın PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla düzenlendiği Pençe Kartal-2 Harekâtı’na yurdun çeşitli bölgelerindeki muharip filolardan 41 uçak katıldı. Uçakların, bölgede belirlenen tüm hedefleri aynı anda imha edecek şekilde hareket ettiği operasyonda “Havadan İhbar Kontrol Uçağı”, tanker uçakları ve SİHA'lar da görev aldı. Teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları ile sözde karargâhtan oluşan 50’den fazla hedefin havadan başarıyla vurulmasının ardından kara operasyonu safhasına geçildi. Kara unsurları, 75 kilometre genişliğinde ve 25 kilometre derinliğindeki harekât bölgesine "uçan kale" olarak nitelendirilen Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı CH-47 Chinook helikopterleri ile indirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdulcabbar

Örgüt dediğiniz bir kaç paçavradan ibaret...Asıl örgüt, onları silahlarla donatan ve Amerikayı dahi hilelerle eele geçirmiş olan “Bey-el Milel Tefeci, şeytan” örgütüdür. Bu örgüt, eğer durdurulamaz ise dünyayı kıyamete sürüklemekte kararlı. Bunlara karşı Müslümanlar, Hıristiyanlar ve dahi ‘samimi’ yahudiler birleşip savaşmak zorundadır. Bu savaşa biz Melheme- i Kübrâ’ diyoruz, Yabancılar ise Armageddon diyorlar...Kıyamet savaşı.....
  • Yanıtla

Ülkücü

Kahraman ordumuzu oluşturan canlı unsurlar, kardeşimdir, kuzenimdir, evladımdır, kısacası ordu evlatlarımızdan meydana geliyor, tırnaklarına taş değmesin terörün kökü kazınsın. Şehitlerimizden bahsederken gülen rte ye oy yok ve şehitlerimizin aziz ruhları muazzep olmuştur.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Yunan spiker böyle isyan etti: Biz ne yapıyoruz?
Gündem

Yunan spiker böyle isyan etti: Biz ne yapıyoruz?

Türkiye'nin Yunanistan'ın kuşatmaya çalıştığını iddia eden Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Osmanlı'nın halefleri Bayraktar SİHA'lar ve BO..
Türk askeri de sahada! Rus savaş gemisi ve ABD bombardıman uçağı...
Dünya

Türk askeri de sahada! Rus savaş gemisi ve ABD bombardıman uçağı...

Dünya, Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği NATO ülkeleriyle Rusya'nın aynı anda verdiği görüntüyü konuşuyor. AP yıllar sonra bir ..
Libya Başbakanı Serrac görevlerini devredip İtalya'ya gitti
Dünya

Libya Başbakanı Serrac görevlerini devredip İtalya'ya gitti

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın, tüm görev ve yetkilerini Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik'e devrederek cerrahi operasyon geçirmek için ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay