Gara geçilirse Kandil yıkılır

Gara’da 13 vatandaşımızın şehit edilmesiyle ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Temel Strateji Araştırma Merkezi Başkanı Abdurrahim Semavi, Gara’daki tünelleri gördüğünü belirterek “Mağaralar iş makinalarıyla en az 10-15 metre derinliğinde beton tünellerle yapılıyor ve yine tünellerden o mağaralara geçiliyor. İnsanımızı oralardan kurtarmak adına en az 7-8 tane mağaraya gittim ben. O mağaralarda hava saldırısı sonucu insanların ölmesi söz konusu bile değil. Bu örgüt mensupları köşeye sıkıştıkları anlayınca vatandaşlarımız şehit ettiler. Kaçarken de imha oldular. Bazı mağaralar var, 10-15 metre derinlikten geçiyorsunuz ve 1000 kişilik. Dağın içinde konferans salonu bile yapmışlar” dedi. Gara’nın önemine de değinen Semavi; “Gara ele geçirildiği vakit Kandil yıkıldı demektir. Sincar denilen bölge ile tamamen bağlarının kopması anlamına gelir. Kandil, İran-Irak-Türkiye üçgenindeki bir beldenin adıdır. Gara ise bu coğrafyanın tam ortasındadır. Bu dağların Türkiye’nin eline geçmesi PKK’nın tükenişidir” dedi.