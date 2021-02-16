Gara geçilirse Kandil yıkılır
Temel Strateji Araştırma Merkezi Başkanı Abdurrahim Semavi, Gara’da 13 vatandaşımızın şehit edilmesiyle ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu.
Gara’da 13 vatandaşımızın şehit edilmesiyle ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Temel Strateji Araştırma Merkezi Başkanı Abdurrahim Semavi, Gara’daki tünelleri gördüğünü belirterek “Mağaralar iş makinalarıyla en az 10-15 metre derinliğinde beton tünellerle yapılıyor ve yine tünellerden o mağaralara geçiliyor. İnsanımızı oralardan kurtarmak adına en az 7-8 tane mağaraya gittim ben. O mağaralarda hava saldırısı sonucu insanların ölmesi söz konusu bile değil. Bu örgüt mensupları köşeye sıkıştıkları anlayınca vatandaşlarımız şehit ettiler. Kaçarken de imha oldular. Bazı mağaralar var, 10-15 metre derinlikten geçiyorsunuz ve 1000 kişilik. Dağın içinde konferans salonu bile yapmışlar” dedi. Gara’nın önemine de değinen Semavi; “Gara ele geçirildiği vakit Kandil yıkıldı demektir. Sincar denilen bölge ile tamamen bağlarının kopması anlamına gelir. Kandil, İran-Irak-Türkiye üçgenindeki bir beldenin adıdır. Gara ise bu coğrafyanın tam ortasındadır. Bu dağların Türkiye’nin eline geçmesi PKK’nın tükenişidir” dedi.