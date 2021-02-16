Gara bölgesi nerede? Gara hangi ülkede?

Gara bölgesine başlatılan Pençe Kartal-2 harekatında teröristlerle çıkan çatışma sonucunda iki asker şehit oldu ve dört asker yaralandı. Harekat üçüncü gününde PKK'nın rehin aldığı 13 Türk vatandaşının cenazelerine ulaşıldı. Gelişmenin ardından Pençe Kartal-2 Harekatı'nın gerçekleştiği Gara hangi ülkede? Gara bölgesi neresi? Gara hangi ülkede bulunuyor? Gara bölgesi haritadaki yeri neresi? soruları merak ediliyor. Gara bölgesi ile ilgili bilgiler haberimizde.

Gara'da yaşanan gelişmeler

Türk Silahlı Kuvvetleri Gara Bölgesi'nde PKK'ya karşı Pençe Kartal Harekatını 10 Şubat 2021'de başlattı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen başarılı operasyonlar sonucunda ağır kayıplar veren terör örgütü PKK/KCK'nın, Irak'ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını halen sürdürmeye, yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği ve geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Gara bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere 10 Şubat 2021 günü saat 02.55'ten itibaren 'Pençe Kartal-2 Harekatı' düzenlendi. Operasyona devam edilmektedir" denildi. Milli Savunma Bakanlığı, Gara Bölgesi’nde devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı’nda görevli olan bir yüzbaşı ve bir astsubayın şehit olduğunu açıkladı. Harekâtın üçüncü gününde ise, PKK'nın kaçırdığı 13 Türk vatandaşının cenazelerine ulaşıldı. Bu acı haber sonrası, Gara Bölgesi’nin nerede olduğu sosyal medyanın gündemine oturdu.

Gara bölgesi nerede?

Gara bölgesi, Irak'ın kuzeyinde bulunmaktadır. Türkiye sınırından yaklaşık 40 km uzaklıkta yer almaktadır.

Irak'ın Kuzeyinde bulunan ve dağlık bir araziye sahip olan Gara bölgesi, Türkiye sınırından yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta. Gara Dağı, Kandil Dağı'na uzak olmasına rağmen arazinin dağlık olması sebebiyle terör örgütü PKK'nın kalbi olan Kandil Dağı kadar önemli ve stratejik bir konuma sahip.