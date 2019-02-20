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GAP, DAP, DOKAP ve KOP kapsamındaki illere hayvancılık desteği

GAP, DAP, DOKAP ve KOP kapsamındaki illerdeki hayvancılık işletmelerine ahır yapımı, hayvan ve makine alımı gibi yatırımlar için verilecek yüzde 50 hibe desteğine ilişkin başvuru süreci 31 Mart'a kadar sürecek

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:11
GAP, DAP, DOKAP ve KOP kapsamındaki illere hayvancılık desteği

ANKARA (AA) - Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamındaki illerdeki mevcut hayvancılık işletmelerine altyapılarını geliştirmeleri için sağlanacak yüzde 50 hibe desteği başvurularının esasları belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının GAP, DAP, DOKAP ve KOP Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Uygulama Tebliği, Resmi Gazetede yayımlandı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu illerdeki hayvancılık yatırımlarına yönelik destekler, 2019-2023 yıllarını kapsayacak şekilde yeniden yürürlüğe girmişti. Bugün yayımlanan tebliğle de projenin uygulanmasına ilişkin esaslar belirlendi.

Söz konusu 4 kalkınma bölgesindeki 41 ilde, 2019-2023 yıllarında en az 1 yıldır hayvancılık kayıt sistemlerine kayıtlı işletmesi bulunan ve aktif hayvancılık yapan, büyükbaşta 10-50 baş ve küçükbaşta 100-200 baş arasında anaç varlığına sahip üreticiler için yeni ahır/ağıl yapımı ile tadilatlarına, damızlık boğa, koç/teke alımları ve gübre sıyırıcısı sistemi ile seyyar süt sağım makinesi alımlarına bakanlık tarafından belirlenecek üst limitler dahilinde yüzde 50 hibe verilecek.

İnşaat  yatırımı ile makina ve ekipman alımı yapmak isteyenler, yatırımı gerçekleştireceği yerdeki il müdürlüğüne, damızlık boğa ve koç-teke alımı hibe desteğinden yararlanmak isteyenler il/ilçe müdürlüklerine, her üç yatırımı da yapmayı planlayanlar ise il müdürlüğüne başvuracak.

Başvurular her yıl 1 Ocak-31 Mart döneminde alınacak. Gerekli görüldüğü takdirde başvuru süresi uzatılıp kısaltılabilecek veya yıl içinde yeniden başvuru çağrısı yapılabilecek.

Başvurular, yıl için geçerli olacak, yatırıma alınamadığı takdirde sonraki yıllar için yeniden başvuru yapılması gerekecek. Geçmiş yıllarda başvurusu onaylanıp yatırımı yapmaktan vazgeçenlerin, yeniden başvurmaları halinde puanlamasında eksi puan verilecek.

Yatırımcı ile il müdürlüğü arasında, yatırımcının aynı yatırım konusunda bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanmadığına, yararlanmış ise karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiğine dair taahhütname imzalanacak.

İnşaat  yatırımları, makine alet ve ekipman alımları  ile  damızlık boğa ve koç-teke alımı başvurularında istenecek belgeler, bakanlıkça belirlenecek ve uygulama rehberiyle yayımlanacak.

Tebliğ, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:11
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