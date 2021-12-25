Ganglion kisti daha çok kadınlarda görülüyor

Ganglion kistinin iyi huylu kitleler olup vücudun başka bölgelerine yayılım göstermediğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uzel, “Ganglion kistleri genellikle ağrısız olmakla birlikte kistin oluştuğu bölgenin yakınında sinire baskı yapan bir durum varsa ağrı ortaya çıkabilir. Kadınlarda, osteoartriti olanlarda, önceden eklem ve tendon yaralanması geçirenlerde ve sürekli el bileğini kullanan meslek gruplarında daha sık görülür” dedi.



Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden El Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uzel, sık görülen ganglion kistleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Uzel, ganglion kistinin el ve el bileği çevresindeki eklem veya komşu tendonlardan köken alan, oldukça sık görülen iyi huylu kitleler olduğunu belirterek, “Bu kistler kötü huylu değildir ve vücudun başka bölgelerine yayılım göstermezler. En sık el bileği sırtında görülmek ile birlikte bileğin avuç içi tarafı, parmakların avuç içi tarafındaki ilk boğumunda ve parmağın uç eklemlerinde de görülebilir. Ganglion sapı olan, sıvı dolu kistik bir yapıdır. İçerisindeki sıvı madde jel veya jöle kıvamındadır. Ganglion kistleri farklı boyutlarda olabilir. Boyutu zaman içinde değişiklik göstermekle beraber tamamen de ortadan kalkabilir. Genellikle ağrısız olmak ile birlikte kistin oluştuğu bölgenin yakınında sinire baskı yapan bir durum varsa ağrı ortaya çıkabilir” diye konuştu.



“El bileğini çok kullananlar risk altında”

Ganglion kistlerinin kesin nedeninin tam olarak bilinmediğine dikkati çeken Dr. Öğr. Üyesi Uzel, şöyle devam etti: “Kadınlarda, osteoartriti olanlarda, önceden eklem ve tendon yaralanması geçirenlerde ve sürekli el bileğini kullanan mesleklere sahip olanlarda daha sık görülür. Tanı şişliğin yerine ve görünümüne bağlı olarak kolaylıkla konur. Kistler genellikle oval veya yuvarlaktır ve bazen yumuşak bazen de sert olabilir. Özellikle avuç içindeki kistler sert kıvamda ve dokunmak ile ağrılıdır. Şişlik yapabilen diğer nedenlerin ayırıcı tanısını yapabilmek için bazı vakalarda grafi, ultrasonografi veya MR görüntüleme yöntemleri kullanılabilir.”



“Ağrı varsa ilaç veya enjektör ile boşaltılabilir”

Dr. Öğr. Üyesi Uzel, ganglion kistlerinde genellikle cerrahi tedaviye gerek duyulmadığını ifade ederek, “Hastanın şikayeti yok ise kistler sadece takip edilebilir. Takipler sırasında ganglion kitlerinin bir kısmı kendiliğinden kaybolabilir. Ağrı mevcut ise eklemi hareketsiz tutacak ateller ve ilaç kullanılabilir. Kistin içindeki sıvının bir enjektör yardımı ile boşaltılması da uygulanabilecek bir diğer tedavi yöntemidir. Bu yöntem poliklinik şartlarında uygulanabilecek basit bir yöntem olmak ile birlikte işlem sonrası kistin tekrarlaması oranı yüksektir. Ameliyat dışı yöntemler başarısız olursa veya kist tekrarlarsa, kistin açık ameliyat veya artroskopik yöntemlerle çıkarılması önerilmektedir. Cerrahide yapılması gereken kistin kendisi ile birlikte kökünü-sapını izleyip kaynaklandığı eklem veya tendon kılıfından çıkarmaktır. Sadece kisti çıkarmak nüks vakaların en önemli sebebidir” dedi.

Ganglion kisti nedir?

El bileği kisti de denen ganglion kisti, bir eklem veya tendon (kası kemiğe bağlayan doku) üzerinde oluşan küçük bir sıvı kesesidir. Bu kesenin içinde kıvamlı, yapışkan, şeffaf ve jelimsi bir sıvı bulunur. Boyuta bağlı olarak, kistler sert veya süngerimsi hissedilebilir.

Eklem ağrıları neden olur?

Eklem ağrısının pek çok farklı nedeni olabilir. En yaygın görülen nedenler artrit (eklem iltihabı), romatizmal hastalıklar ve yaralanmadır. Yaşlılarda daha sık rastlansa da her yaş grubunda ortaya çıkabilir. Eklem ağrıları birkaç hafta sonra kaybolabildiği gibi (akut) birkaç ay da sürebilir (kronik). Ayrıca bir veya daha fazla eklemi etkileyebilir. Eklemlerde ağrı ile birlikte şişlik, sertlik ya da kızarıklık görülebilir. Ayrıca ağrılara yorgunluk, kilo kaybı ve ateş gibi belirtiler de eşlik edebilir. Eklem ağrısı evde, dinlenme ve soğuk uygulama gibi doğal ve basit yöntemlerle rahatlatılabilir. Altta yatan nedene bağlı olarak anti-enflamatuar ilaçlar, fizik tedavi, ameliyat veya alternatif yöntemler de tedavi seçenekleri arasındadır.

Eklem ağrısına ne iyi gelir evde çözüm?

Eklem ağrısına ve inflamasyona etki eden bitkisel takviyeler arasında; Zerdeçal, şeytan pençesi, ısırgan otu, meyan kökü, ashwaganda, kedi pençesi, bromelain, arnica, kırmızı biber, söğüt kabuğu sayılabilir.

Sakroiliak eklem

Sakroiliak eklemler; omurganın alt ucu yan kuyruk sokumu olarak belirtilen kemiği, leğen kemiği ile birleştiren sağ ve sol olmak üzere iki adet eklemdir. Aynı zamanda birçok kasın da birleşim noktasıdır