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Ganglion kisti belirtileri nelerdir?

Ganglion kisti genelde bilekte, bilek topuğu denilen kısımda meydana gelen bir şişliktir. Peki Ganglion kisti nasıl tedavi edilir?

21 Eylül 2018 Cuma 20:20
Ganglion kisti belirtileri nelerdir?

Ganglion kisti genelde bilekte, bilek topuğu denilen kısımda meydana gelen bir şişliktir. Normal bir görünümü olmamasına rağmen kişiye acı vermez, kaşıntı ve hareket zorluğuna neden olmamaktadır. Ganglion kistleri kişide aniden ortaya çıkmakta ve hızlı bir şekilde irileşmektedir. Tam olarak neden meydana geldiği, ve nelerin sebep olduğu bilinmemektedir. Bilekte, parmakların birleşim bölgelerinde ve sık görülmese de kulak memesi, ağız içindede oluşabilmektedir.

Eklem bölgelerinde oluşan bu şişliğin içinde eklem sıvısı ve buna benzer şekilde başka sıvılarda bulunmaktadır. Hareketi bilekte fazla olan kişilerde sık görülen, harekete devam edildikçe hacmi artan bir hastalıktır. Doktora gösterildiğinde genel tedavi olarak bölgenin hareketinin kısıtlanması tavsiye edilmekte, gerekli durumlarda alçı uygulanmakta ve bileğin sıkı bir bandaj ile bağlanmasından sonra kistin hacminin gözlemlenmesi duruma göre hareket edilmesi gerekmektedir. Kist alınan önlemler ile küçülüp kaybolabilir ve ya aynı ebatta kalabilmektedir.

Gaglion gerekli beklemenin ardından küçülme göstermez ve hastayı görsel ve ya fiziksel bir şekilde rahatsız etmeye başlarsa, aspirasyon denilen bir yöntemle sivilceden yağ alınır gibi, kistin sıvısı boşaltılır. Bazı durumlarda sıvının yoğun olması nedeniyle sıvı dışarı çekilemez. Bu işlemin ardından kist şişebilir, ve ağrıya yol açabilir. Boşaltılma işlemi başarı ile yapılan kistler kısa süre sonra tekrar oluşabilirler. En son çare olarak ameliyat ile ganglion çıkarılmaktadır. Operasyondan sonrada ganglionun tekrar etme durumu söz konusudur.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 20:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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