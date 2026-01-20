  • İSTANBUL
Gana’dan Türk iş insanlarına yatırım daveti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Gana’nın Ankara Büyükelçisi Sheikh Abdul Nasiru-Deen’i ağırladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Gana’nın Ankara Büyükelçisi Sheikh Abdul Nasiru-Deen ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti. Ziyarette, Türkiye ile Gana arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, Batı Afrika’da ortaya çıkan yatırım fırsatları ve iş dünyaları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı.

 

ATO Başkanı Baran’ın görüşmede Büyükelçi’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ile Gana arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve dostluk temelinde geliştiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2016 yılında Gana’ya ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Baran, ziyaretin, iki ülke ilişkilerine stratejik bir boyut ve ivme kazandırdığını ifade etti.

 

Ticarette 1 milyar dolar hedefi

Baran, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024 yılında 574 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini ve bunun 401 milyon dolarının Türkiye’nin ihracatı olduğunu belirterek, “Binlerce kilometrelik mesafeye rağmen, sahip olduğumuz potansiyeli doğru değerlendirdiğimizde bu rakamı kısa sürede 1 milyar dolar seviyesine taşıyabileceğimize inanıyorum” dedi.

 

Gana’nın Batı Afrika’daki stratejik konumuna dikkat çeken Baran, Türk iş dünyasının bölgede daha etkin olmasının hem Türkiye’nin ihracat hedeflerine hem de Afrika açılımına katkı sağlayacağını belirtti. Baran, Ankara iş dünyasının Gana ile ticaret, yatırım ve ortak projelere açık olduğunu vurgulayarak, karşılıklı temasların artırılmasının önemine işaret etti.

 

Gana’ya yatırım daveti

Gana Büyükelçisi Sheikh Abdul Nasiru-Deen de konuşmasında, Türk şirketlerini Gana’ya yatırıma davet ederek,  Gana’da üretim yapan şirketler Afrika’da bulunan 54 ülkeye gümrüksüz ihracat yapabileceklerin söyledi. Büyükelçi Nasiru-Deen, Türk insanlarının Gana’da kaju başta olmak üzere tarım alanında, manganez, boksit, demir ve lityum başta olmak üzere madencilik alanında üretim gerçekleştirebileceklerini dile getirdi. Büyükelçi, Gana’nın ülkelerine yatırım yapan iş insanlarına gümrüksüz bir şekilde makine getirme imkanı verdiğini ve vergi tatili yaptığını da bildirdi.

 

Türk iş insanlarını Gana’da tüm ürünleri satabilecekleri bir pazar kurabileceklerini belirten Büyükelçi, “Fuarlar vasıtası ile birkaç gün süreli ürün satışı yapılabiliyor. Ülkemizde pazar yani tüm ürünlerin satılabileceği bir merkez kurduğunuzda süresiz olarak Türk mallarını satabilirsiniz” dedi. Büyükelçi, Gana’da Türk ürünlerinin beğeniyle kullanıldığının da altını çizdi.

