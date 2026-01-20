AK Partili vekil taşı gediğine koydu: Kaçacak delik arıyorlar!

yeniakit.com.tr

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslani, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada terörle mücadele, dış politika ve ekonomi başta olmak üzere gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Kaçacak delik aramaktadırlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin kararlı bir duruş sergilediğini vurgulayan Arslan, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a güvenen yine kazanmıştır. Küresel baronların yıllarca paraya ve silaha boğduğu terör örgütleri bugün dağılmış, kaçacak delik aramaktadır. Bu, güçlü devlet iradesinin ve kararlı liderliğin sonucudur.”

Erdoğan'ın 2015 yılındaki açıklamasını hatırlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2015 yılında ortaya koyduğu kararlılığın sahada ve masada hayata geçirildiğini belirten Arslan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanımız tüm dünyaya ‘Bedeli ne olursa olsun, güneyimizde bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyeceğiz’ demiştir ve gereğini hem sahada hem masada yapmıştır. Bu coğrafyada zulümle, kanla, işgalle kurulan hiçbir plan kalıcı olamaz.”

"Tarihin çöplüğüne gidecekler"

Türkiye’nin güçlü ve kararlı bir devlet olduğunu vurgulayan Arslan, terörü vekil güç olarak kullanan yapıların tarihin çöplüğüne gideceğini ifade etti.

"Faiz de enflasyon da düşecektir"

Ekonomiye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği sözleri yerine getireceğini belirterek şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız söz verdi mi yapar. Enflasyon da düşecektir, faiz de.”

Muhalefet belediyelerine de eleştiriler yönelten Arslan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Bazıları vatandaşa içme suyu bile veremezken, şehir içi ulaşım ve otopark sorununu, kentsel dönüşümü dertlenmezken, hırsızlarını aklama derdindeyken; biz milletimizin ve mazlumların yanında dimdik durmaya devam edeceğiz.”

"Gelin içeride yarışalım ama dışarıya karşı birlik olalım"

Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Arslan, “Türkiye güçlüdür, kararlıdır. Gelin içeride yarışalım ama dışarıya karşı bir olalım, güçlü olalım” ifadelerini kullandı.