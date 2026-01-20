  • İSTANBUL
Yaşam Şelale buz tuttu ortaya bu görüntü çıktı
Yaşam

Şelale buz tuttu ortaya bu görüntü çıktı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Afyonkarahisar’da hava sıcaklığı sıfırın altına inince göller, göletler ve şelaleler buz tuttu. Şuhut’taki Uçak Şelalesi ise dronla görüntülendi.

Afyonkarahisar’da olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor. Sıcaklıkların sıfır derecelerin altında seyrettiği kentte birçok göl, gölet ve şelale dondu. Şuhut ilçesi Senir köyü sınırları içerisinde yer alan Uçak Şelalesi de soğuk havadan dolayı donarak, seyrine doyumsuz manzara ortaya çıkardı.

 

Donan şelalenin güzelliği, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Hakla İlişkiler Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz tarafından dron görüntüsü ile çekilirken, masalsı manzaralar ortaya çıkardı.

