FETÖ kuklası Cumhuriyet’in maskesi iniyor! Menzil’e saldırının arkasındaki gerçek

Cumhuriyet gazetesi, yıllardır İslam’a ve dini değerlere karşı kin kusan yayınlarıyla gündeme oturuyor. Son olarak İzmir’de düzenlenen Menzil Cemaati’nin etkinliğini hedef alarak “meydan okuma” diye yaftalayan Cumhuriyet, binlerce Müslümanın ibadetini “tehlike” olarak lanse etti.

Akit TV’nin sevilen programı Manşetlerin Dili’nde Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu’nun keskin yorumlarıyla ekranlara gelen bu bölümde, Cumhuriyet’in gerçek yüzü bir kez daha ifşa edildi.

Programda, gazetenin FETÖ’den sonra yeni “paralel yapı” ilan ettiği Menzil Cemaati’ne yönelik saldırgan tutumu eleştirildi.