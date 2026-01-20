  • İSTANBUL
Gündem FETÖ kuklası Cumhuriyet’in maskesi iniyor! Menzil’e saldırının arkasındaki gerçek
Gündem

FETÖ kuklası Cumhuriyet’in maskesi iniyor! Menzil’e saldırının arkasındaki gerçek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Cumhuriyet’in Menzil Cemaati’ni hedef alan skandal haberi, Manşetlerin Dili’nde masaya yatırıldı. Ali Karahasanoğlu, binlerce Müslümanın ibadetini “tehdit” gibi gösteren zihniyeti deşifre ederek, gazetenin İslam’a karşı yıllardır süren ideolojik saldırısını ortaya koydu.

Cumhuriyet gazetesi, yıllardır İslam’a ve dini değerlere karşı kin kusan yayınlarıyla gündeme oturuyor. Son olarak İzmir’de düzenlenen Menzil Cemaati’nin etkinliğini hedef alarak “meydan okuma” diye yaftalayan Cumhuriyet, binlerce Müslümanın ibadetini “tehlike” olarak lanse etti.

Akit TV’nin sevilen programı Manşetlerin Dili’nde Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu’nun keskin yorumlarıyla ekranlara gelen bu bölümde, Cumhuriyet’in gerçek yüzü bir kez daha ifşa edildi.

Programda, gazetenin FETÖ’den sonra yeni “paralel yapı” ilan ettiği Menzil Cemaati’ne yönelik saldırgan tutumu eleştirildi.

Yerel

Gündem

Gündem

Gündem

