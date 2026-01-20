  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Katar'dan askeri işbirliği

Türkiye'ye olan dostluğuyla bilinen Katar, Moritanya ile askeri işbirliğini güçlendirmek için mutabakat zaptı imzaladı.

Katar ve Moritanya'nın, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini güçlendirmek amacıyla mutabakat zaptı imzaladığı bildirildi.

Moritanya resmi ajansı AMI'nın haberinde, Katar ve Moritanya'nın, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini güçlendirme amacıyla mutabakat zaptı imzaladığı ifade edildi.

Haberde, mutabakat zaptının Moritanya adına Savunma Bakanı Hanana Ould Sidi ve Katar adına Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman Al Sani tarafından imzalandığı belirtildi.

