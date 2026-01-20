Katar'dan askeri işbirliği
Türkiye'ye olan dostluğuyla bilinen Katar, Moritanya ile askeri işbirliğini güçlendirmek için mutabakat zaptı imzaladı.
Moritanya resmi ajansı AMI'nın haberinde, Katar ve Moritanya'nın, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini güçlendirme amacıyla mutabakat zaptı imzaladığı ifade edildi.
Haberde, mutabakat zaptının Moritanya adına Savunma Bakanı Hanana Ould Sidi ve Katar adına Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman Al Sani tarafından imzalandığı belirtildi.
