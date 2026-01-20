Akit, manşetlerine taşımıştı! MİT TIR’ları ihanetinin üzerinden 12 yıl geçti

HABER MERKEZİ

Gazetemiz Akit’in ‘TIR jurnalcisi üsteğmen’ ve ‘Durmazlarsa ateş edin’ manşetleriyle gündeme getirdiği MİT Tırları ihanetinin üzerinden 12 yıl geçti. Devletin milli güvenliğini hedef alan ve Türkiye’yi uluslararası alanda zor durumda bırakmayı amaçlayan operasyon, aradan geçen yıllara rağmen hafızalardaki yerini koruyor. Söz konusu süreçte, “ihanet soruşturması” olarak nitelendirilen dosyayı yürüten ve MİT’e ait tırların durdurulması ile aranmasında görev alan isimler tek tek deşifre edildi ve yargı önüne çıkarıldı. Operasyonda rol aldığı belirlenen Cumhuriyet savcıları Süleyman Bağrıyanık, Ahmet Karaca, Aziz Takçı, Özcan Şişman ve Yaşar Kavalcıoğlu ile birlikte, eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı. Devletin gizli faaliyetlerinin ifşa edilmesiyle sonuçlanan MİT Tırları operasyonu, Türkiye’nin terörle mücadelesini sekteye uğratmaya yönelik bir hamle olarak değerlendirilmiş, FETÖ’nün yargı ve güvenlik bürokrasisi içindeki yapılanmasının en çarpıcı örneklerinden biri olarak kayıtlara geçmişti.

FETÖ 2013’TE PLANLADI 2014’TE UYGULAMAYA KOYDU

Soruşturma ve yargılama dosyalarına yansıyan bilgilere göre, MİT tırlarının durdurulmasına yönelik girişimin arka planı 2013 yılına uzanıyor. Dosyalarda yer alan tespitlere göre söz konusu operasyon, FETÖ mensubu askerler ile örgütün “sivil imam” olarak adlandırılan yapılanması tarafından Diyarbakır ve Nevşehir’de gerçekleştirilen gizli toplantılarda planlandı. Sürecin, o dönem öğretmen olarak görev yapan ve örgütün sözde imamlarından biri olduğu belirtilen Mustafa İlhan’ın ihbarıyla başlatıldığı kaydedildi. İhbarın ardından, Suriye’ye insani yardım götüren MİT’e ait tırlar Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 1 Ocak 2014’te, Adana’nın Ceyhan ilçesinde ise 19 Ocak 2014’te durduruldu. Durdurma işlemlerinin, FETÖ mensubu olduğu belirtilen özel yetkili savcının talimatıyla jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirildiği dosyalara girdi. Dönemin Hatay Valiliği tarafından, araçların MİT’e ait olduğu ve içindeki personelin resmi görevli olduğuna dair yazının iletilmesi üzerine jandarma ekipleri tırda arama yapmadan geçişe izin verdi. Ancak daha sonra dönemin özel yetkili savcısı Özcan Şişman’ın Kırıkhan’a gelmesiyle birlikte bu kez tırın önü polisler tarafından kesildi. Savcının operasyon konusundaki ısrarı üzerine, bölgede görev yapan MİT personeli “acil” koduyla tırın bulunduğu noktaya yönlendirildi. İl emniyet müdürünün talimatıyla emniyet personeli geri çekilirken, olay yerine ulaşan MİT mensupları kol kola girerek tırın arka kısmında set oluşturdu. Yaşanan gerginliğin ardından, MİT personelinin müdahalesiyle tırın Suriye’ye geçişi sağlandı

TÜRKİYE SAVAŞ SUÇU İŞLEYEN ÜLKE TARAFINDAN SAVAŞ SUÇLUSU İLAN EDİLDİ

Öte yandan dosyalarda ayrıca, devrilen Baas rejimi döneminde Suriye’nin Birleşmiş Milletler Daimî Temsilciliği tarafından 5 Haziran 2015’te BM Güvenlik Konseyi Başkanı ve Genel Sekreteri’ne gönderilen bir mektuba da yer verildi. Söz konusu mektupta, Türkiye’nin BM nezdinde şikâyet edilerek “savaş suçu işleyen ülke” gibi gösterilmeye çalışıldığı belirtildi.

Tüm bu gelişmeler hem kamuoyunda geniş yankı uyandırırken FETÖ’cü hainler Suriyeli mazlumlara giden yardımlara engel oldu.

KUMPASÇILARIN YARGILANMASI: MİT TIRLARI DOSYASINDA 11 YILLIK HUKUKİ SÜREÇ

Türkiye Cumhuriyeti devletine ve hükümete yönelik en kapsamlı yargı kumpaslarından biri olarak kayıtlara geçen MİT tırlarının ihaneti, aradan geçen 12 yıla rağmen çok sayıda dava, mahkûmiyet ve firari sanıkla gündemdeki yerini koruyor. Soruşturma ve yargılama süreçleri, FETÖ’nün yargı, emniyet, askerî ve medya yapılanmasının nasıl eş zamanlı hareket ettiğini ortaya koydu.

SAVCILAR GÖREVDEN ALINDI, DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ

MİT tırlarının durdurulması ve aranması sürecinde aktif rol alan Cumhuriyet savcıları Süleyman Bağrıyanık, Ahmet Karaca, Aziz Takçı, Özcan Şişman ve Yaşar Kavalcıoğlu, 15 Ocak 2015’te Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevlerinden uzaklaştırıldı. Savcıların, FETÖ’nün talimatları doğrultusunda hareket ettikleri ve devletin güvenliğini hedef alan bir organizasyonun parçası oldukları tespit edildi. Olayın askerî ayağında ise 33 asker hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Bu dosya, 30 Kasım 2015’te Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nde görülen ve aynı olaya ilişkin 5 sanıklı başka bir dava ile birleştirildi.

TEVHİD-SELAM KUMPASI VE ASKERİ YAPI

Kamuoyunda “Tevhid-Selam” soruşturması olarak bilinen dosyada yapılan usulsüzlüklerin ortaya çıkmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında, dönemin Ankara Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral İbrahim Aydın, eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ve emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu, 29 Kasım 2015’te tutuklandı. Aydın daha sonra tahliye edilirken, diğer sanıklar yargılanmaya tutuklu olarak devam etti. Bu isimlerin de aralarında bulunduğu 23 asker hakkında açılan dava, 14 Nisan 2016’da Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ndeki ana MİT tırları dosyasıyla birleştirildi. Toplam 54 sanığın yargılandığı dava, 28 Haziran 2018’de karara bağlandı. Yargıtay, sanıkları anayasal düzeni cebir ve şiddetle ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından beraat ettirirken, FETÖ üyeliği ve örgütsel faaliyetler kapsamında 4 yıl 7 ay ile 26 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi.

“DOĞRUDAN HÜKÜMET VE MİT HEDEF ALINDI”

Gerekçeli kararda, MİT tırlarının durdurulmasının münferit bir adli işlem olmadığı vurgulanarak şu tespit yer aldı: “Eylem, doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nı hedef alan, FETÖ tarafından planlanmış örgütsel bir faaliyettir.” Aralarında eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık ve eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu’nun da bulunduğu 18 sanık hakkında verilen hapis cezaları, Yargıtay Genel Kurulu tarafından 2 Temmuz 2021’de kesinleşti.

AVUKATLAR, GİZLİ BELGELER VE DEVLET SIRLARI

Soruşturma sürecinde savcıların avukatlığını yapan Alp Değer Tanrıverdi, 8 Eylül 2016’da tutuklandı. Evinde yapılan aramada “devlet sırrı” niteliğinde 13 çuval belge ele geçirildi. Tanrıverdi, 18 Ocak 2019’da 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer yandan, tutuklu jandarma personeli ile sanıklar arasında irtibat sağladığı belirlenen avukat Deniz Akbulut, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandı.

SİVİL İMAMLAR VE DARBE BAĞLANTISI

FETÖ’nün sözde “jandarma imamı” Nurettin Oruç’un, 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü’nden yöneten isimlerden biri olduğu ve MİT tırları kumpasının organizatörleri arasında yer aldığı belirlendi. Oruç’un da bulunduğu 18 sanık hakkında hazırlanan iddianame 14 Ocak 2021’de kabul edildi.

Mahkeme, Fetullah Gülen’in talimatıyla hareket edildiğini vurguladı. Yargılama sonucunda Oruç’un da aralarında bulunduğu sanıklara 8 yıl 9 ay ile 18 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Hatay Kırıkhan’da jandarmaya ihbarda bulunan sözde FETÖ imamı Mustafa İlhan ise itirafçı oldu. İlhan, tüm süreci “Halil Müdür” kod adlı bir FETÖ yöneticisinin talimatıyla yürüttüğünü kabul etti ve 10 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

EMNİYET AYAĞI: 2025’TE YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Mart 2025’te yaptığı açıklamayla, MİT tırlarının durdurulduğu dönemde Adana İl Emniyet Müdürü olan ve FETÖ üyesi olduğu belirlenen A.Z.G.’nin Ankara’da yakalandığını duyurdu. A.Z.G.’nin 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu açıklandı.