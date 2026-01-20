  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gültekin'in 'Şatobriyan' keyfi canlı yayını gerdi: Sinan Burhan ile aralarında et fiyatları tartışması
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Gazeteci Levent Gültekin ile Millet haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan arasında et fiyatları üzerinden dikkat çeken bir tartışma yaşandı.

Programda Levent Gültekin, Fransa menşeli bir et markası olan “Şatobriyan” üzerinden örnek vererek, Türkiye’de et fiyatlarının 2.400 TL’ye kadar çıktığını savundu. Gültekin ayrıca Türkiye’de et fiyatlarının Avrupa’ya kıyasla çok daha pahalı olduğunu, hatta “Avrupa’nın dört katı fiyatına et yiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu sözlere Sinan Burhan sert tepki gösterdi. Burhan, Gültekin’in verdiği örneklerin Türkiye geneline mal edilemeyeceğini belirterek, yerli marketlerde et fiyatlarının 500 ile 1.000 TL arasında değiştiğini söyledi. Burhan, “Şatobriyan gibi özel ve ithal ürünleri örnek göstererek Türkiye ortalaması buymuş gibi sunmak doğru değil. Bu algı oluşturmak ve dezenformasyondur” dedi.

Avrupa fiyatlarıyla ilgili iddialara da yanıt veren Burhan, Almanya’daki marketlerde kıyma fiyatlarının yaklaşık 650 TL civarında olduğunu ifade ederek, “Yanlış bilgi verme, kamuoyunu yanıltma” eleştirisinde bulundu. Gültekin cevap veremedi.

1
