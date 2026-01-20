Tipi etkili oluyor! İki şehir arası tırlara kapatıldı
Ardahan-Kars kara yolu tipi nedeniyle tırlara kapatıldı. Ekipler, yolda karla mücadele çalışmasına devam ediyor.
Ardahan-Kars kara yolunda, kar ve yoğun tipi nedeniyle tır geçişine izin verilmiyor.
Ardahan'ın özellikle yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle kenti Kars'a bağlayan kara yolunda yoğun buzlanma meydana geldi.
Söz konusu yolun Hasköy mevkisi tırların geçişine kapatıldı.
Ekipler, yolda karla mücadele çalışması yürütüyor.
Aktüel
Gece kar yağışı devam eder mi? Yarın, Salı günü kar yağacak mı? Doğu Karadeniz beyaza gömülecek...