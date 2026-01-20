  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho ile görüşecek Mourinho istediğini aldı! Rafa Silva, Beşiktaş ile yollarını ayırdı! İşte Kara Kartal'a ödenecek bonservis bedeli Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar MSB'den anlamlı paylaşım! Verdikçe daha fazla şımarıyor: Trump'a 'artık yeter’ diyen biri çıktı Bu nasıl Barış Kurulu? Gazze tüzüğünde ‘Gazze’ yok! Cami hoparlöründe örgüt marşı: Lenin’in tohumlarından ne beklenirdi İstanbul Boğazı’nda ceset bulundu! Ünlü sporcuya ait olduğu iddia edildi Yunanistan seçimlerinde İsrail şüphesi! Siyonistlerden beklenir! Ahmed Şara bu müptezellere az bile yapıyor! PKK’lı pislik: “Biz Allah’tan üstünüz”
Gündem Tipi etkili oluyor! İki şehir arası tırlara kapatıldı
Gündem

Tipi etkili oluyor! İki şehir arası tırlara kapatıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tipi etkili oluyor! İki şehir arası tırlara kapatıldı

Ardahan-Kars kara yolu tipi nedeniyle tırlara kapatıldı. Ekipler, yolda karla mücadele çalışmasına devam ediyor.

Ardahan-Kars kara yolunda, kar ve yoğun tipi nedeniyle tır geçişine izin verilmiyor.

Ardahan'ın özellikle yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle kenti Kars'a bağlayan kara yolunda yoğun buzlanma meydana geldi.

Söz konusu yolun Hasköy mevkisi tırların geçişine kapatıldı.

Ekipler, yolda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Gece kar yağışı devam eder mi? Yarın, Salı günü kar yağacak mı? Doğu Karadeniz beyaza gömülecek...
Gece kar yağışı devam eder mi? Yarın, Salı günü kar yağacak mı? Doğu Karadeniz beyaza gömülecek...

Aktüel

Gece kar yağışı devam eder mi? Yarın, Salı günü kar yağacak mı? Doğu Karadeniz beyaza gömülecek...

Kar yağdı, antik kent büyüledi!
Kar yağdı, antik kent büyüledi!

Yaşam

Kar yağdı, antik kent büyüledi!

İçişleri Bakanlığı'ndan uyarı geldi! İşte kar yağışının olacağı iller
İçişleri Bakanlığı'ndan uyarı geldi! İşte kar yağışının olacağı iller

Aktüel

İçişleri Bakanlığı'ndan uyarı geldi! İşte kar yağışının olacağı iller

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23