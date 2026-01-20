  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
PKK'nın Suriye'deki hezimetini sindiremediler: DEM Parti 6–8 Ekim senaryosunu mu tekrarlıyor? Suriye’de uzlaştılar, Grönland’da koptular: İşte Macron’un Trump’a attığı o mesaj Teröristbaşından Türkiye’ye suçlama, SDG’ye taktik! Suriye’de Türk askerleri de kılık değiştirip operasyonlara katıldı Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak taburcu oldu! Erdoğan’a güvenen kazanıyor Akkuyu NGS ilk elektrik için gün sayıyor CHP’li Murat Çalık hastane beğenmiyor İBB’nin paralarını kumarda yediler Ekrem havada fuhuşun diyetini ödemiş Bakan Tunç duyurdu: Atlas Çağlayan’ın katili ve tehdit savuranlar tutuklandı
Dünya Suriye ordusundan adım adım temizlik: Sırrin de kurtarıldı!
Dünya

Suriye ordusundan adım adım temizlik: Sırrin de kurtarıldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Suriye ordusundan adım adım temizlik: Sırrin de kurtarıldı!

Terör temizliğine devam eden Suriye ordusu, şiddetli çatışmaların ardından Ayn el-Arab hattındaki Sırrin beldesini de teröristlerden kurtarırken, Haseke ilinin güneyinde ağır silahlı terör örgütü YPG/SDG unsurlarıyla şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Haseke’nin güney hattında devam eden çatışmalarda taraflar ağır silahlar kullanıyor.

Ordu güçleri, stratejik öneme sahip Hol Petrol Sahası'na girdi ve bölgede kontrol sağlamaya çalışıyor.

Suriye ordusu, Haseke'de terör örgütü DEAŞ mensuplarının, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan ailelerinin tutulduğu Hol Kampı’na doğru ilerlerken, buğday silolarının bulunduğu bölgeyi de kontrolüne aldı.

Ordu birlikleri, kısa süre önce Haseke'nin güneyindeki Habur Barajı'nda da kontrolü sağlamıştı.

AYN EL ARAB HATTI

Ayn el-Arab hattında ise bölgeye Münbiç yönünden, Fırat Nehri üzerinden geçişi sağlayan Karakozak Köprüsü çevresinde askeri hareketlilik sürüyor.

Köprünün başına hakim tepelik alandan ateş açan teröristler, ordunun köprü üzerinden geçişini engelliyor.

Karakozak Köprüsü'nün yaklaşık 10 kilometre güneydoğusunda, Ayn el-Arab ilçe merkezinin de 35 kilometre güneyinde kalan Sırrin beldesinde yaşanan şiddetli çatışmaların ardından ise ordu birlikleri beldeye girdi.

Sırrin beldesinde şiddetli çatışmalar devam ederken ordu kontrolü sağlamaya çalışıyor.

18 OCAK MUTABAKATI

Suriye ordusu, Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan anlaşma kapsamında Haseke ve Ayn el-Arab'ın kontrolünü almak için ilerleyişini sürdürmüştü.

Şam yönetimiyle, terör örgütü YPG/SDG arasında 18 Ocak'ta varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nda terör örgütünün işgalindeki Haseke ilinde bulunan tüm sivil kurumların, Suriye devletinin kurumları ve idari yapılarına entegre edilmesi öngörülüyor.

Anlaşmada ayrıca, Ayn el-Arab bölgesinden ağır askeri varlığın çekilmesi, kentin sakinlerinden oluşan bir güvenlik gücünün kurulması ve idari olarak Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı yerel bir polis teşkilatının kurulmasına dair bir madde yer alıyor.

Bahçeli’den Suriye çıkışı: SDG terör örgütüdür, Suriye Kürtlerini temsil etmemektedir
Bahçeli’den Suriye çıkışı: SDG terör örgütüdür, Suriye Kürtlerini temsil etmemektedir

Gündem

Bahçeli’den Suriye çıkışı: SDG terör örgütüdür, Suriye Kürtlerini temsil etmemektedir

Rakka’da çevre düzenlemesi: SDG’den temizlenen kentte terörün izleri de tek tek yıkılıyor
Rakka’da çevre düzenlemesi: SDG’den temizlenen kentte terörün izleri de tek tek yıkılıyor

Dünya

Rakka’da çevre düzenlemesi: SDG’den temizlenen kentte terörün izleri de tek tek yıkılıyor

Nedim Şener Suriye'de 24 saatte haritanın nasıl değiştiği yazdı: Türkiye aşiretleri organize etti! YPG/SDG’nin temizlenmesi için tek Besmele yetti
Nedim Şener Suriye'de 24 saatte haritanın nasıl değiştiği yazdı: Türkiye aşiretleri organize etti! YPG/SDG’nin temizlenmesi için tek Besmele yetti

Gündem

Nedim Şener Suriye'de 24 saatte haritanın nasıl değiştiği yazdı: Türkiye aşiretleri organize etti! YPG/SDG’nin temizlenmesi için tek Besmele yetti

YPG/SDG temizliğinin ardından Cumhurbaşkanının 11 yıl önceki sözünü hatırlattı: Ne dediyse o! Dünyaya Erdoğan yön veriyor
YPG/SDG temizliğinin ardından Cumhurbaşkanının 11 yıl önceki sözünü hatırlattı: Ne dediyse o! Dünyaya Erdoğan yön veriyor

Gündem

YPG/SDG temizliğinin ardından Cumhurbaşkanının 11 yıl önceki sözünü hatırlattı: Ne dediyse o! Dünyaya Erdoğan yön veriyor

Git bir kenarda geber! YPG/SDG'nin Suriye'de temizlenmesinde bile Türkiye’yi suçlayan FETÖ’cü, gazeteciyi sinirlendirdi
Git bir kenarda geber! YPG/SDG'nin Suriye'de temizlenmesinde bile Türkiye’yi suçlayan FETÖ’cü, gazeteciyi sinirlendirdi

Gündem

Git bir kenarda geber! YPG/SDG'nin Suriye'de temizlenmesinde bile Türkiye’yi suçlayan FETÖ’cü, gazeteciyi sinirlendirdi

Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar
Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

Gündem

Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

Ekrem havada fuhuşun diyetini ödemiş
Ekrem havada fuhuşun diyetini ödemiş

Gündem

Ekrem havada fuhuşun diyetini ödemiş

Teröristbaşından Türkiye’ye suçlama, SDG’ye taktik! Suriye’de Türk askerleri de kılık değiştirip operasyonlara katıldı
Teröristbaşından Türkiye’ye suçlama, SDG’ye taktik! Suriye’de Türk askerleri de kılık değiştirip operasyonlara katıldı

Gündem

Teröristbaşından Türkiye’ye suçlama, SDG’ye taktik! Suriye’de Türk askerleri de kılık değiştirip operasyonlara katıldı

Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği’nden PYD, SDG ve DEM Parti’ye çok sert tepki: Devlete parmak sallayamazsınız
Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği’nden PYD, SDG ve DEM Parti’ye çok sert tepki: Devlete parmak sallayamazsınız

Aktüel

Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği’nden PYD, SDG ve DEM Parti’ye çok sert tepki: Devlete parmak sallayamazsınız

Bahçeli’nin 'temizlenmeli' sözü DEM’lileri delirtti: Sen kuru temizlemeci misin?
Bahçeli’nin 'temizlenmeli' sözü DEM’lileri delirtti: Sen kuru temizlemeci misin?

Gündem

Bahçeli’nin 'temizlenmeli' sözü DEM’lileri delirtti: Sen kuru temizlemeci misin?

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23