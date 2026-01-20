Teröristbaşından Türkiye’ye suçlama, SDG’ye taktik! Suriye’de Türk askerleri de kılık değiştirip operasyonlara katıldı
Terör örgütü PKK’nın yayın organı ANF'ye konuşan teröristbaşı Murat Karayılan, Suriye’nin kuzeyinde YPG/SDG’nin sürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, SDG’li teröristlere “Sizi yalnız bırakmayacağız” mesajı göndererek tünel savaşı taktiklerini kullanma çağrısında bulundu. Karayılan, Türk askerlerinin de kılık değiştirerek SDG’ye karşı temizlik operasyonlarına katıldığını iddia etti.
Terör örgütü PKK'nin sözde askeri kanadı HPG elebaşı olarak açıklama yapan Murat Karayılan, Halep’ten Heseke’ye kadar uzanan hatta devam eden terör temizliğini "uluslararası ve yerel güçlerin dahil olduğu bir komplo" olarak nitelendirdi.
Saldırıların nihai hedefinin tüm Kürdistan olduğunu öne süren Karayılan, şu ifadeleri kullandı: “Bölgenin yeniden dizayn planında Kürt halkının yer almasını istemiyorlar. Yarın uygun bir zaman bulduklarında Güney Kürdistan’ın statüsünü de hedef alacaklar. Bu saldır Önder Apo’nun başlattığı süreci boşa çıkarma girişimidir. Türkiye de saldırılarda aktif rol oynamıştır. Türk askerleri kılık değiştirerek Suriye’deki grupların içerisinde saldırılara katılmıştır.”
TERÖR TÜNELLERİNİ KULLANINI
Kürtlerin yok sayılamayacağını belirten Karayılan, SDG’li teröristleri asla yalnız bırakmayacaklarını da kaydederek şöyle devam etti: “Sizlere borçluyuz. Ve bilmelisiniz ki sizleri yalnız bırakmayacağız. Bedeli ne olursa olsun. Tünel taktiği yöntemlerini kullanmalısınız. Orada tüneller var. Bu dönemde tünel yöntemleri, her türlü saldırı ve teknolojiye karşı bir yanıttır ve savaşta uzmanlıktır. Eğer bu yöntemler kullanılırsa, saldırılar ne şekilde olursa olsun zafer bizim olacaktır.”
