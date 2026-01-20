Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin kararını duyurdu: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’de tarafların kendi iradeleriyle ortaya koyduğu 18 Ocak mutabakatını desteklediklerini belirterek, mutabakatın tüm zorluklara rağmen hayata geçirilmesinin ülkenin birlik ve bütünlüğü açısından kritik olduğunu söyledi.

Bakan Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov ve beraberindeki heyetle Ankara’da gerçekleştirilen temasların ardından Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkiler ile bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Özbekistan ile ilişkilerimiz kurumsal zeminde ilerliyor"

Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin tarihî, kültürel ve jeostratejik bütün unsurları kapsayan güçlü bir zemine sahip olduğunu vurgulayan Fidan, bu ilişkilerin Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi aracılığıyla kurumsallaştırıldığını belirtti.

Fidan, "Bu konseyin hazırlık çalışmaları kapsamında sabah saatlerinde Ortak Stratejik Planlama Grubunun toplantısını gerçekleştirdik. Öğleden sonra da 4+4 toplantısını yapacağız. Milli Savunma Bakanımız, İçişleri Bakanımız, İstihbarat Başkanımız ve Savunma Sanayi Başkanımız da bu mekanizmada yer alıyor" dedi.

Bu formatın iki ülke arasında hassas konuların şeffaflık ve işbirliği ruhuyla ele alındığını gösterdiğini ifade eden Fidan, ticari ve bölgesel ilişkilerin de fevkalade iyi seviyede olduğunu söyledi.

"18 Ocak mutabakatını destekliyoruz"

Suriye’deki gelişmelere değinen Fidan, Türkiye’nin tarafların kendi iradeleriyle ortaya koyduğu mutabakatlara destek verdiğini vurguladı. Fidan, "10 Mart mutabakatını nasıl desteklediysek 18 Ocak mutabakatını da destekliyoruz. Esas itibarıyla bizim için önemli olan bir mutabakatın ortaya çıkmasıdır. Taraflar kendi iradeleriyle bunu kabul ettikten sonra, Türkiye olarak bazı rezervlerimiz olsa da ortak mutabakatı desteklemeyi tercih ediyoruz" diye konuştu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından yayımlanan kararnameyle, Esad rejimi dönemi bazı haklardan mahrum bırakılan Kürtlerin kültürel ve vatandaşlık haklarının güvence altına alınmasının önemli olduğunu belirten Fidan, bu adımın Suriye’de aidiyet ve güven duygusunu güçlendireceğini söyledi.

"DEAŞ ile mücadelede kararlıyız"

Türkiye’nin DEAŞ ile mücadelede her zaman ön saflarda yer aldığını ifade eden Fidan, Suriye’nin yeni yönetimiyle de bu mücadelenin işbirliği içinde sürdürüleceğini belirtti. Fidan, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile sabah saatlerinde bir araya geldiklerini aktararak, Şam yönetimi, SDG ve ABD arasında gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Gazze Barış Kurulu’na Türkiye’nin kurucu üye olarak davet edildiğini hatırlatan Fidan, davete ilişkin incelemelerin sürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gazze konusunda uluslararası bir seferberliğin öncülüğünü yaptığını vurgulayan Fidan, "Gazze’ye bir gram fayda sağlayacak, bir insanın hayatını kurtaracak her türlü çabaya Cumhurbaşkanımız sıcak bakmaktadır. Ancak Türkiye’nin menfaatleri ve uluslararası normlar da gözetilecektir" ifadelerini kullandı.

Fidan, nihai kararın kısa süre içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verileceğini sözlerine ekledi.