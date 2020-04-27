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Aktüel

Gana'daki menenjit salgınında ölenlerin sayısı 43'e çıktı

2020-04-27 19:17:48 -
Gana'daki menenjit salgınında ölenlerin sayısı 43'e çıktı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'nın Upper West bölgesinde etkili olan menenjit salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükseldi.

Upper West Bölge Bakanı Dr. Hafiz Bin Salih, basına yaptığı açıklamada, bölgede ocak ayından bu yana 273 menenjit vakası tespit edildiğini, bunlardan 43'ünün yaşamını yitirdiğini belirtti.

Salgınla mücadele kapsamında hükümet tarafından ücretsiz tedavi başlatıldığı bilgisini de veren Salih, bölge sakinlerine boyun ve baş ağrısı hissettiklerinde hemen hastaneye başvurmaları uyarısında bulundu.

Beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alan menenjit, hava yoluyla bulaşabiliyor.

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