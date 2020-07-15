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Gana'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 21 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 02:45:22 -
Gana'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 21 bini aştı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 21 bin 391'e ulaştı.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 331 binden fazla Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 264 artarak 25 bin 252'ye yükseldiği belirtildi.

Ülkede halen 3 bin 716 aktif vakanın tedavisinin sürdüğü aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının 21 bin 391'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, şimdiye kadar 139 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Ülkede başkent Akra 13 bin 869, Ashanti 5 bin 277, Western 2 bin 189 ve Central 1110 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 628 bini aşarken 13 bin 791 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 316 bin 650 oldu.

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