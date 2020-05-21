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Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 01:49:05 -
Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bini aştı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı 6 binin üzerine çıktı.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 184 bin 343 Kovid-19 testi gerçekleştirildiği belirtildi.

Salgının ülkenin 16 bölgesinden 14'üne yayıldığı vurgulanan açıklamada, şimdiye kadar toplam 6 bin 96 Kovid-19 vakası görüldüğü ve bunlardan 533'ünün doktor olduğu bildirildi.

Açıklamada, 31 kişinin hayatını kaybettiği, iyileşenlerin sayısının ise 1773 olduğu kaydedildi.

- Afrika kıtasında vaka sayısı 66 bini geçti

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) son verilerine göre, kıtada virüs görülen kişi sayısı ise son 24 saatte 3 bin 500'den fazla artarak, 91 bin 598'e çıktı.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 78 artarak 2 bin 336 ulaştı. Şimdiye kadar 35 bin 808 kişi de sağlığına kavuştu.

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