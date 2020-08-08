  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 40 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 02:32:23 -
Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 40 bini aştı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 40 bini geçti.

Gana Sağlık Hizmetlerinin açıklamasına göre, ülkede şu ana kadar 405 binden fazla Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 455 artarak 40 bin 97'ye yükseldi.

Son 48 saatte 7 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 206 oldu. İyileşenlerin sayısı ise 36 bin 638'e ulaştı.

Başkent Akra 20 bin 300, Ashanti 9 bin 972, Western 2 bin 766 ve Central 1809 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Facianın yaşandığı Lübnan’da halk harekete geçti: Bizi o ülke yönetsin
Dünya

Facianın yaşandığı Lübnan’da halk harekete geçti: Bizi o ülke yönetsin

Yüzden fazla insanın hayatını kaybetmesine, binlerce insanın da yaralanmasına neden olan patlamanın yaşandığı Lübnan’da halk, ülkeyi 10 yıl ..
Araç sahiplerine kötü haber! Büyük zam geldi
Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! Büyük zam geldi

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş zam geldi.
AK Parti'den saygısız ifadelerle Abdurrahman Dilipak'a linç girişimi! 81 ilde harekete geçtiler
Gündem

AK Parti'den saygısız ifadelerle Abdurrahman Dilipak'a linç girişimi! 81 ilde harekete geçtiler

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, feministlerin fuhşiyata teşvik etmesi nedeniyle tepki gösterdiği ifadesinin çarpıtılması ü..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı