Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 40 bini aştı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 40 bini geçti.



Gana Sağlık Hizmetlerinin açıklamasına göre, ülkede şu ana kadar 405 binden fazla Kovid-19 testi yapıldı.



Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 455 artarak 40 bin 97'ye yükseldi.



Son 48 saatte 7 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 206 oldu. İyileşenlerin sayısı ise 36 bin 638'e ulaştı.



Başkent Akra 20 bin 300, Ashanti 9 bin 972, Western 2 bin 766 ve Central 1809 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.





