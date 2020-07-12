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Aktüel

Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 24 bine yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-07-12 03:01:51 -
Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 24 bine yaklaştı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen vaka sayısı 23 bin 834'e yükseldi.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 322 bin 910 Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 371 artarak 23 bin 834'e çıktığı belirtildi.

Ülkede son 24 saatte 6 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 135'e yükseldiği aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 19 bin 212'ye ulaştığı ifade edildi.

Ülkede başkent Akra, Ashanti, Western ve Central, en fazla vaka görülen bölgeler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 563 bini aşarken, 12 bin 813 kişi hayatını kaybetti.

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