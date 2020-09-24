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Aktüel Gana'da Kovid-19 nedeniyle vatandaşlara verilen ücretsiz su kararı 3 ay uzatıldı
Aktüel

Gana'da Kovid-19 nedeniyle vatandaşlara verilen ücretsiz su kararı 3 ay uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 19:47:12 -
Gana'da Kovid-19 nedeniyle vatandaşlara verilen ücretsiz su kararı 3 ay uzatıldı

ABUJA (AA) - Gana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle devlet tarafından verilen ücretsiz su kararı 3 ay daha uzatıldı.

Sanitasyon ve Su Kaynakları Bakanı Cecilia Abena Dapaah, yaptığı açıklamada, Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo'nun onayıyla Kovid-19'la mücadele kapsamında vatandaşların su faturalarını 31 Aralık'a kadar devletin ödeyeceğini duyurdu.

Dapaah, bu kararın salgınla mücadelenin bir parçası olduğuna işaret ederek, "Sağlık uzmanlarına göre salgına karşı en etkili önlem, sürekli sabun ve su ile ellerimizi yıkamak. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız Akuffo-Addo, vatandaşlara 3 ay daha kesintisiz ve ücretsiz su verme kararı aldı." ifadesini kullandı.

Nana Akuffo-Addo, daha önce vatandaşlarının nisan-eylül ayları su faturalarını devletin karşılayacağını açıklamıştı.

Ganalı Alhassan Aliyu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin verdiği bu karardan memnun olduğunu belirterek, bu zor zamanlarda vatandaşların yükünün hafifletilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Aliyu, yakında salgının bitmesi ve normal hayata dönülmesi için dua ettiğini de dile getirdi.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede 46 bin 153 Kovid-19 vakası görüldü, 299 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kovid-19 tedavisi gören 45 bin 299 kişi de sağlığına kavuştu.

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