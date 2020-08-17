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Dünya

Gana'da koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 40 bini geçti

Gana'da, koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 40 bin 362'ye çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 05:25:00 -
Gana'da koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 40 bini geçti

Gana Sağlık Hizmetlerinden verilen bilgiye göre ülkede şu ana kadar 425 bin 969 koronavirüs testi yapıldığı ve vaka sayısının son 24 saatte 322 artarak 42 bin 532'ye çıktığı açıklandı.

Gana'da halen 1939 aktif vakanın tedavisinin sürdüğü belirtilirken, iyileşenlerin sayısının 40 bin 362'ye çıktığı açıklandı.

Ülkede şimdiye kadar 231 kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını kaybettiği, son 48 saat içinde virüs kaynaklı ölüm görülmediği bildirildi.

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, yaptığı konuşmada, koronavirüs vakalarının düşüş göstermesi nedeniyle 1 Eylül'de sınırların açılabileceğini kaydetti.

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